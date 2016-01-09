​Буду я точно командиром

В прошлом году Военный институт Сухопутных войск, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, Военный институт Сил воздушной обороны им. дважды Героя Советского Союза Т. Бегельдинова окончили порядка 700 человек.

Почти 350 лейтенантов пополнили Сухопутные войска, порядка 250 – Силы воздушной обороны и около 20 – Военно-морские силы, остальные отправились служить в различные структурные подразделения ВС РК. Кроме того, в 2015 году на службу в казахстанскую армию поступили около 90 выпускников, обучавшихся в России, Беларуси, Украине, Индии, США, Турции и Великобритании.