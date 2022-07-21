Будущая невестка оставила без сбережений в евро пожилую акмолинку

Участковый инспектор отдела полиции города Атбасара личным сыском раскрыл кражу почти одного миллиона тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Акмолинской области.

В Атбасарский районный отдел полиции обратилась 70-летняя местная жительница, которая сообщила, что 18 июля неизвестный путем свободного доступа похитил из ее дома 400 тысяч тенге и 1 185 евро.

Следственно-оперативная группа сняла на месте происшествия отпечатки пальцев, а участковый инспектор капитан Канат Шамшуалиев опросил возможных свидетелей.

В результате стражи порядка установили подозреваемую – ею оказалась 32-летняя местная жительница, будущая невестка потерпевшей. Злоумышленница созналась в содеянном.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Кража». Деньги возвращены хозяйке.