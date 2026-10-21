Будущее алматинских гор: JANA LEP и ученые обсудили возможности и риски проекта Almaty SuperSki

Туризм,Экология

В Алматы состоялся научно-экспертный круглый стол «Ғылым Revolution: Алатау формуласы», посвященный перспективам развития горного туризма, экологической безопасности и научному сопровождению инфраструктурных проектов. Одной из ключевых тем обсуждения стал проект Almaty SuperSki, вокруг которого продолжается общественная дискуссия, сообщает Kazpravda.kz 

Мероприятие прошло 20 октября на площадке Satbayev University и объединило представителей научного сообщества, университетов, молодых исследователей, отраслевых экспертов и общественного движения JANA LEP.

Главной темой встречи стал поиск баланса между сохранением уникальной природы Заилийского Алатау и развитием современной туристической инфраструктуры. Участники рассмотрели возможности применения научных исследований, инженерных технологий и экологического мониторинга при реализации крупных проектов в горной местности.

В ходе мероприятия эксперты отметили, что развитие горного туризма может открыть новые возможности для Алматы, однако любые решения должны приниматься на основе комплексных научных исследований, оценки экологических рисков и открытого диалога с обществом.

По словам PhD, ассоциированного профессора Института автоматики и информационных технологий Satbayev University, представителя общественного движения JANA LEP Максата Мамадиярова, сегодня важно не избегать дискуссий вокруг проекта, а привлекать к ним ученых и молодежь.

«Сегодня вокруг проекта Almaty SuperSki существуют разные мнения. Одни поддерживают его развитие, у других возникают вопросы, прежде всего экологического характера. Наша задача — не избегать этих вопросов, а обсуждать их открыто, опираясь на научные исследования и экспертные оценки. Особенно важно привлекать к таким дискуссиям молодых учёных и студентов, ведь именно им предстоит участвовать в формировании будущего Алматы», — отметил Максат Мамадияров.

Одним из центральных вопросов стала защита горных экосистем от чрезмерной антропогенной нагрузки. Старший преподаватель кафедры ботаники и агроэкологии КазНУ имени аль-Фараби Каримэ Абидкулова подчеркнула необходимость предварительного изучения растительного мира и постоянного экологического мониторинга.

Отдельное внимание участники уделили вопросам безопасности. Докторант Айгуль Сауранбаева напомнила, что Алматы расположен в сейсмически активном регионе, поэтому реализация масштабных инфраструктурных проектов должна сопровождаться комплексной оценкой возможных рисков.

«При развитии горных территорий на первом месте должна стоять безопасность людей. Алматы расположен в сейсмически активном регионе, поэтому любые масштабные инфраструктурные проекты необходимо начинать с комплексной оценки сейсмических рисков и разработки эффективных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций», — отметила Айгуль Сауранбаева.

В свою очередь заведующий кафедрой нефтяной инженерии Диас Абдимаулен обратил внимание на необходимость применения передовых международных практик проектирования, строительства и обеспечения безопасности. При этом, по его словам, современные технологии должны дополняться формированием экологической культуры и ответственного отношения к природе.

Участники круглого стола также обсудили экономические и социальные перспективы развития горного туризма. Представитель общественного движения JANA LEP Акежан Кенесов отметил, что Кок-Жайлау SuperSki может способствовать повышению туристической привлекательности Алматы и развитию современной инфраструктуры.

«Алматы обладает огромным потенциалом для развития горного туризма, и мы считаем, что этот потенциал необходимо использовать ответственно. Проект Almaty SuperSki может открыть новые возможности для города, привлечения туристов и развития современной инфраструктуры. При этом для нас принципиально важно, чтобы реализация подобных проектов сопровождалась научными исследованиями, соблюдением экологических требований и открытым диалогом с обществом», — заявил Акежан Кенесов.

Еще одним важным аспектом обсуждения стала доступность будущей туристической инфраструктуры для жителей Алматы.

Представитель JANA LEP Кадырбек Файзуллаев подчеркнул, что развитие горного туризма должно учитывать интересы не только иностранных гостей, но и самих горожан.

«Мы не должны противопоставлять сохранение природы и развитие города. Напротив, наша задача — найти разумный баланс между экологической безопасностью, современными инфраструктурными решениями и потребностями общества», — отметил он.

По итогам круглого стола предусмотрена подготовка экспертного документа «Сохранение и устойчивое использование горных территорий Алматы: научные подходы и рекомендации». В него планируется включить основные научные выводы, предложения участников, различные позиции по обсуждаемым вопросам и направления дальнейших исследований.

Подготовленные рекомендации могут быть представлены научному сообществу, заинтересованным организациям и профильным государственным органам.

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