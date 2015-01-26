О том, что глобальный экономический кризис может "дополнительно затормозить" продвижение к ранее поставленной цели по ликвидации наихудших форм детского труда к 2016 году, говорилось еще в исследовании Международного бюро труда (МБТ) в 2010 году. В нынешних условиях, когда кризис затронул практически все сферы жизни, можно говорить о том, что беспокойство экспертов было далеко не безосновательно, а риск увеличения числа эксплуатируемых детей пропорционально возрастает.По оценкам Международной организации труда (МОТ), только в развивающихся странах вынуждены работать около 250 млн. детей в возрасте от 5 до 14 лет. 153 млн. из них живут в Азии, 80 млн. – в Африке и 17 млн. – в Латинской Америке. При этом условия, в которых они находятся, признаны опасными как для физического, так и духовного и эмоционального развития. В докладе «Будущее без детского труда» МОТ приводит данные о том, что примерно 180 млн. детей в возрасте от 5 до 17 лет (а это каждый восьмой ребенок в мире) заняты опасными видами работ и наихудшими видами детского труда. К числу последних на международном уровне относятся рабство, незаконный оборот наркотиков, долговая кабала, участие в вооруженных конф­ликтах, а также противозаконная деятельность, включая проституцию и порнографию.Среди главных причин, по которым мальчишки и девчонки оказываются на раннем "трудовом" пути, рискуя здоровьем, а порой и жизнью, находится крайняя бедность в масштабах как семьи, так и страны проживания. Работодатели, не гнушаясь использовать детский труд в качестве дешевой рабочей силы, не скрывают того, что детьми проще управлять, чем взрослыми, и хлопот с ними гораз­до меньше. Как отметила глава глобального отдела ЮНИСЕФ по защите детей Сьюзан Биссел, многие дети работают, чтобы помочь своим семьям. Однако когда дети вынуждены заниматься самой опасной формой труда, когда они не посещают школы, подвергаются опасности, и их здоровье и благополучие находятся под угрозой, – это становится неприемлемым. "Мы должны принять меры, чтобы улучшить эту ситуацию, в первую очередь предотвратив сам факт детского труда", – подчеркнула детский омбудсмен.Сегодня детский труд, несмотря на то что правительства и гражданское сообщество предпринимают всяческие усилия по искоренению этого порочного явления, все еще имеет массовый характер. Углуб­ляющаяся социальная нестабильность, ослабление экономик, возросшее число мигрантов, сокращение государственных расходов на образование приводят к тому, что проблемой детского труда в той или иной мере затронуты все страны.Неокрепшие детские руки очень часто оказываются востребованными в сельском хозяйстве – при сборе хлопка, табака, кофе, риса, сахарного тростника, каучука и какао-бобов. Об этом гласит безжалостная статистика. В целом около 120 наименований продукции в мире производится детьми. Кстати, вокруг использования незаконного детского труда при производстве какао для крупнейших мировых производителей шоколадной продукции не раз разгорались нешуточные скандалы и разбирательства, а вкус конечного сладкого продукта оказывался для юных работников очень даже горьким.Многие так называемые работодатели придерживаются простейшей логики: труд детей нелегален, поэтому ни они сами, ни их родители, скорее всего, не пожалуются властям из-за страха потерять даже тот скудный заработок, который дети приносят своим семьям. Однако этого заработка может вовсе не быть. Как, например, в случае, когда в небольшом западноафриканском государстве Буркина-Фасо полицейские совместно со специалистами из Интерпола провели операцию по освобождению детей, труд которых незаконно использовали на золотодобывающем руднике. Тогда было освобождено более 400 тыс. детей и подростков, работавших в очень тяжелых условиях – на глубине до 70 метров, в узких тесных шахтах, без доступа свежего воздуха. При этом с выплатой детям заработанных денег никто не спешил.Возмутительные факты эксплуа­тации детского труда можно увидеть на многих интернет-ресурсах. Недавно на одном из сайтов (gigamir.net) были размещены фотографии, которые невозможно смотреть без сочувствия: занятые на стройке непальские дети и подростки переносят, водрузив на голову, по десятку кирпичей. Здесь же сказано, что после того, как снимки появились на страницах печатных изданий, правительство страны провело рейд по выявлению несовершеннолетних работников на стройках и освободило от изнурительного труда 124 ребенка.Драматизм картине придает тот факт, что больше половины выявленных детей оказались младше 15 лет, и часть из них – девушки, которым ради пропитания семьи наряду со взрослыми приходится убирать строительный мусор, мешать бетонный раствор. Как следствие, многие после нескольких месяцев непосильного труда оказываются в больнице, а то и вовсе получают увечья на производстве.В Мьянме, которой принадлежит сомнительное лидерство среди стран, эксплуатирующих детский труд, по статистике, работает каждый третий ребенок в возрасте от 7 до 16 лет. И они не только трудятся. Согласно данным МОТ, в армии Мьянмы несут службу порядка 70 тыс. солдат до 18 лет, а обращаться с оружием учат с 12 лет. Правда, под влиянием международных общественных организаций власти страны официально несколько смягчили режим, отправив тысячи детей трудиться на стройки.Крайняя нищета, в которой проживает большинство семей в Бангладеше, вынуждает их детей искать какую бы то ни было работу. Выявлено, что около 50% учащихся начальных школ в этой южно­азиатской стране бросают учебу до окончания пятого класса. А их родители, испытывающие серьезные материальные трудности, не могут позволить себе обучать своих детей в дальнейшем. В результате малолетки отправляются на плантации и фабрики, где трудятся по 12 часов в сутки, получая крайне низкую плату – порядка 60 така, что примерно равно 1,7 доллара в день.По официальным данным, в Банг­ладеше детский труд составляет более 12% от общей рабочей силы, при этом большую роль играют социальные и культурные традиции страны. Например, убеждение в том, что девочкам, будущим домохозяйкам, образование не столь необходимо, как мальчикам. Подобные традиции могут быть очень сильны, а сами дети и их родители часто не осознают, что детский труд незаконен.Регионами, где активно используют детскую работу, остаются страны Азии и Африки, однако эксплуатация детей присуща и, казалось бы, благополучным западным странам.Международная правозащитная организация Хьюман Райтс Вотч (www.hrw.org) в докладе "Невидимые дети в табачной индустрии: опасный детский труд в США" заявила о том, что "дети, работающие на табачных фермах США, подвергаются различным опасностям, в том числе воздействию никотина и токсичных пестицидов". Они имеют дело с опасными инструментами и оборудованием, поднимают тяжес­ти, без страховки взбираются в амбарах на большую высоту, чтобы подвесить табачные листья.Как сообщает источник, по закону в США запрещена продажа табачных изделий несовершеннолетним, однако детский труд на табачных фермах – легальный. Крупнейшие табачные компании мира закупают табак, выращенный на фермах США, но ни у одной из них нет разработанных норм и стандартов в области детского труда, которые обеспечивали бы надежную защиту детей от вредной и опасной работы.В комментарии, размещенном на своем официальном сайте, Комиссар Совета Европы по правам человека Нильс Муйжниекс пишет о поступающих сигналах о том, что использование детского труда в Европе остается серьезной проблемой, способной усиливаться на фоне экономического кризиса (http:/;/;euplus.info).По его мнению, правительства должны отслеживать ситуацию, в том числе используя Конвенцию ООН о правах ребенка и Европейскую социальную хартию.«Уязвимые группы людей всегда подвержены негативу во времена экономических волнений, – отметил Н. Муйжниекс, при этом обратив внимание на скудость соответствующей информации в отношении европейских стран. "По правде, это выглядит как тема-табу. Но нам удалось собрать достаточно информации, чтобы увидеть мрачную картинку", – написал он.Европейский омбудсмен, со ссылкой на данные ЮНЕСКО, отмечает, что в Грузии работают 29% детей в возрасте от 7 до 14 лет, в Албании – 19%. В Италии, по данным проведенного исследования, работают 5,2% детей в возрасте до 16 лет. Кроме того, об использовании детского труда в строительстве, сельском хозяйст­ве, на маленьких предприятиях и улицах поступала информация из таких стран, как Албания, Болгария, Грузия, Молдова, Черногория, Румыния, Сербия. "Я глубоко обеспокоен ограниченным вниманием, которое обращают на риск использования детского труда в Европе. В большинстве стран чиновники знают о проблеме, но мало кто из них желает бороться с ней", – подчеркнул Н. Муйжниекс.Наряду с этим одна из неправительственных организаций в Международный день защиты детей в Брюсселе также заявила о том, что более 2 млн. детей младше 15 лет работают в качестве наемных рабочих в странах Евросоюза, включая такие развитые, как Голландия, Дания и Франция. По их сведениям, использование детского труда быстро расширяется в Центральной и Восточной Европе, где дети зачас­тую берут на себя труд взрослых, чтобы обеспечить себе средства к существованию. Как правило, это дети иммигрантов, которых можно встретить в парикмахерских, ресторанах, прачечных, фирмах по уборке помещений и даже в шахтах. Нередки юные работники и в качестве домашней прислуги.Широко эксплуатируя труд детей, так называемые работодатели во многих странах очень часто предпочитают заглядывать не в документ о рождении своих подчиненных, а в собственные кошельки, на содержимом которых очень часто отражается тот самый детский труд – сопряженный с опасностью или причинением им вреда. А в мире творящегося произвола голос общественных организаций и частных лиц не всегда бывает услышанным. Сегодня, как и прежде, миллионы мальчишек и девчонок лишены детства, главной причиной чего становится ослабление экономики страны их проживания и, как следствие, – отсутствие социальных гарантий, достойной работы для взрослых, общее ухудшение уровня жизни населения.Поэтому говорить о снижении роста детской эксплуатации сегодня можно только в контексте решения острых экономических проблем. Особенно в странах, где показатели эксплуатации труда детей зашкаливают.