​Будущее – это глагол

Институт будущего (IFTF) в Калифорнии занимается прикладной футурологией, и еще два с лишним года назад директор Global Executive Programme бизнес-школы «Сколково» Андрей Шапенко опубликовал ряд тезисов, сгенерированных на семинаре в рамках проекта по изучению десятилетних трендов.

Заметим, что в наших, казахстанских, реалиях им перечисленные проекты, способные изменить мир в ближайшее десятилетие, ощущаются сказкой. По всему, чтобы воспринять новое завтра, нам придется ускоренно менять как модель поведения отдельно взятого человека и его менталитет, так и подходы к образованию и технологическому переустройству. Наш инстинкт самосохранения должен срабатывать на более высоком уровне. Иначе как вписаться в новую систему координат?

Новое – это хорошо забытое старое

Итак, прогнозисты IFTF уверены, что мир ожидают новации в Интернете, выстроенные «на забытых принципах оригинальной сети». Сама идея Всемирной паутины изначально декларировала ее как открытое пространство, свободное от коммерческого влияния и регулирования государствами. Получилась же мало того что уязвимая и небезо­пасная сис­тема, так еще и «централизованная и зарегулированная».

Как оказалось, альтернативный Интернет не прос­то «на подходе», он есть и обеспечен такими технологическими решениями, как Hyperboria, TOR, Meshnet. А еще есть гражданские онлайн-движения, настаивающие на возврате Сети к ее изначальной идее.

Кстати, прикладные футурологи из IFTF подчеркнули, что развитие подобных проектов ускорено скандалами со Сноуденом и Ассанжем, такие разработки будут набирать обороты, и «в течение нескольких лет вероятно появление альтернативного Интернета, который постепенно вытеснит действующую модель».

Инженер от Википедии

В той же публикации, последовавшей за семинаром в калифорнийском Институте будущего, говорится, что настала пора создавать Википедию для производства. Обос­нование? Очень простое: мир больших и стабильных производственных систем следует превратить в мир локальных производителей.

Конечно, у этой идеи найдутся как защитники, так и противники. Но у Википедии не отнять той заслуги, что она практически разрушила монополию на знания. А если завтра появится проект, который объединит в открытые сообщества знатоков и мастеров из самых разных производственных сфер?

Проект, который даст желающим прикладные знания о производстве комплектующих; об организации и поддержании деятельности онлайн-фабрик; сформирует платформы для открытых научных исследований? Завт­ра каждый сможет зайти в Интернет и без особого труда выстроить любую производст­венную цепочку, разрушая монополию международных компаний.

Напечатанный город

Дом, выполненный в технологии 3D-печати, – уже наша с вами реальность. Например, в Китае по такой технологии возвели 10 домов за 24 часа. В Голландии намереваются печатать мебель. Понятно, что все эти начинания потребуют несколько времени на доведение до «лоска». Но стоит ли спорить о фактически случившейся революции в строительстве и производстве, такой же, как состоялась после изобретения пластика, кирпича и бетона?

Уже возможна «печать» из углеродного волокна, существуют прототипы зданий из полностью органических материалов. Отсюда вывод: 3D-печать позволяет создавать ранее недостижимые формы, она же существенно упростит весь строительный процесс. Получается, облик «городов будущего» из фантастических фильмов намного реальнее, чем это нам казалось.

Все вокруг народное, все вокруг мое

Идеи коммунизма, как оказалось из прогнозов IFTF, не столь утопичны. К примеру, прикладные футурологи заявляют, что совсем скоро общепринятой нормой станет совместное использование ресурсов и активов. Вот что прослеживается: сейчас многие популярные стартапы эксплуатируют идею совместного использования. Бронировать квартиры можно через AirBnB, вместо покупки автомобиля можно брать его в микропрокатах Mobility, ZipCar или Car2go.

Футурологи настаивают, что тренд разгоняет именно развитие технологий, и уже «целые экономики начинают жить по забытому принципу «все вокруг народное, все вокруг мое», приводя в пример Эквадор.

Поскольку и люди, и бизнес обычно используют свои ресурсы на 10%, такой прог­ноз выводит экономику на новый, более экологичный уровень. На фоне истощения природных ресурсов в совместное использование могут перейти «не только автомобили и квартиры, но и целые города».

Утром – деньги, вечером – стулья

Претерпевают изменения и общественные отношения, что мы наблюдаем повсеместно. Поскольку прикладная футурология больше относится к экономике таковых, то о ней и поговорим. Исследователи из ITFT предположили, что новой формой общественных отношений станет модель «заплати вперед».

Так, футурологи из Калифорнийского университета выяснили, что посетители кофеен «имеют склонность оставлять больше денег за кофе, если им сказать, что за их чашку уже заплатили». Однако далее выстраивания модели предоплаты на примере чашки кофе дело не пошло, аналитикам пока сложно предположить, как она может работать с более дорогими товарами, например с автомобилями, недвижимостью или одеждой. Между тем факт появления некой «социальной монеты», стимулирующей людей на безвозмездное совершение добрых поступков, зафиксирован.

Технологии и микрозадачи

Как только прикладные футурологи углубились в исследование технологий, пришло двойственное чувство. Новые и новейшие технологии устранят любые барьеры для удаленной работы, количество фрилансеров растет по экспоненте. Но те же технологии снижают мотивацию у большинства людей и к труду, и к саморазвитию.

Отмечено также, что и работа, выполняемая на условиях фриланса, будет все дальше «мельчать», то есть делиться на фракции. Уже сегодня можно зарабатывать выполнением микрозадачи. Пример? Разработка слогана для какой-либо корпорации, проводимой акции, иных мероприятий. Фактически заработок обеспечивает написание одного предложения…

Футурологи ждут, что на этот глобальный и хаотичный рынок труда вот-вот придут новые форматы взаи­модействия. «Шаг за шагом мы движемся к миру, где расстояние между людьми окончательно потеряет свое значение», – утверждают они.

Метаболизм Земли

Совсем скоро, считают аналитики ITFT, ученые создадут карту микрофлоры Земли. Почувствуйте смысловое наполнение: академический мир задумался об экосистеме планеты как единого организма. Исследования, которые должны будут состояться, «перевернут наши представления об экосистеме».

Разработка называется Earth Microbiome Project. И если она окажется успешной, что, скорее всего, так и сложится, состоятся неожиданные открытия «в области взаимодействия форм жизни на всех уровнях».

Например, пятилетний проект Национального института здоровья США Human Microbiome Project, завершившийся в 2012 году, позволил по-новому взглянуть на биологию человека. Теперь, возможно, человечество созрело для понимания того, как каждый индивид связан с экосистемой планеты и как работает общий метаболизм.

«За этим последует трансформация множества облас­тей знаний, от биологии и медицины до городского планирования и сельского хозяйства. Конечная цель – управление экосистемой на бактериальном уровне и умение выращивать необходимые микроорганизмы, что потенциально станет одной из ключевых стратегий создания стоимости», – уверяют исследователи.

Как таковое биоразнообразие стало объектом исследования не вчера, но только сейчас накопилась критическая масса данных, позволяю­щих слить воедино знания о Планете и Человеке.

Виртуальная отработка горячих точек

Есть еще одна важная находка ученых, которая при ее удачном воплощении позволит избежать кризисов на планете и не допустить возникновения горячих точек. Речь идет о технологии Big Data, рассмотренной со стороны «геймификации» и самообучения. Закладываемые в Big Data алгоритмы «позволят точно моделировать реальность, прогнозировать социальные процессы и избегать кризисов».

Ученые сегодня знают о Вселенной столько, чтобы рассчитать траекторию полета к Марсу и запустить туда космический аппарат. Но о том, что происходит в обществе, какие внутренние процессы вызывают негативные социальные и экономические явления, увы, знаний не достает.

При всем развитии и распространении технологий человечество до сих пор не способно предсказывать и предотвращать конфликты, причины которых «во многом носят субъективный и, как нам кажется, случайный характер».

Между тем уже есть попытки понять общество «через проведение симуляций (международный проект FuturICT)». И, заключают футурологи, через считанные годы они могут превратиться в «глобальные игры, вовлекающие сотни тысяч человек по всему миру». В результате человечество научится рассчитывать вероятности и отрабатывать кризисы в виртуальном пространстве, чтобы не допустить прорыва в реальность.

Итак, уже через 10 лет мы будем жить в иной реальнос­ти. А вспомните первую модель мобильного телефона, затем ту, которую вы смогли себе позволить, и взгляните на многофункциональный смартфон, который лежит где-то поблизости. Вернитесь мысленно на 10–15 лет назад и представьте, что вам тогда сказали бы о социальных сетях, о платформе Android, о квадрокоптерах и электромобилях. Оглянитесь вокруг. Это будущее. И оно наступает быстрее, чем мы способны заметить.