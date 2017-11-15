​Будущее Евразии – за интеграцией

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Большой Евразии. Адия Кенжегулова

Спикер Сената выступил в рамках сессии «ЕС – Большая Евразия: векторы сотрудничества и развития», в которой также участвовали экс-президенты Турции – Абдулла Гюль, Чехии – Вацлав Клаус и Словении – Данило Тюрк.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, в развитии интеграционных процессов в Евразии важное место принадлежит инициативе Китая «Один пояс – один путь». По мнению спикера, эта долгосрочная, хорошо скоординированная стратегия не может быть успешно реализована без Казахстана. Осуществление проекта может привести к серьезной трансформации соотношения политичес­ких сил и экономических факторов не только в Евразии, но и во всем мире.

Глава Сената также заявил о необходимости полноценного вовлечения Евразийского экономического союза в интеграционные процессы на континенте, чему препятствуют политические причины, в частности, санкционное противостояние. Между тем Казахстан может содействовать сближению позиций США, Евросоюза и России.

– Конечно же, это сложная задача. Мы не будем ее упрощать. Потребуется много времени для достижения этой цели, но без решения этих проблем сложно говорить о свободной торговле, по крайней мере, в этой части мира, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Дискуссии были продолжены в рамках сессии «Геоэкономика Евразии: раздробленная мозаи­ка или общность проектов». Председатель Сената посвятил свое выступление взаимодействию различных многосторонних объеди­нений, в том числе воен­но-политического характера.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что Казахстан и другие страны Центральной Азии в свое время поддержали введение Соединенными Штатами армейского контингента в Афганистан. По словам спикера Сената, это решение сыграло положительную роль в плане предотвращения экспансии Талибана в регионе.

Сегодня ключевым фактором обеспечения безопасности на азиатском континенте является Шанхайская организация сотрудничества. Этот альянс прошел трансформацию и расширился за счет присоединения де-факто ядерных держав – Индии и Пакистана. Касым-Жомарт Токаев высказал мнение, что ШОС обладает большим потенциалом как универсальная организация с разнообразной повесткой дня, включая совместную борьбу против религиозного экстремизма, международного терроризма, сепаратизма.

Говоря о возможном геополитическом противостоянии в Евразии, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул:

– Мы не должны опасаться экономического присутствия КНР, потому что оно отвечает интересам всех центральноазиатских государств.

По мнению спикера, Россия также будет играть большую роль в Евразии. Что касается Казахстана, то наша страна твердо привержена своим союзническим обязательствам перед Россией и намерена продолжать взаимодействие во всех сферах.

В выступлении была отмечена необходимость баланса интересов таких крупных игроков, как Китай, Россия, США и Европейский союз. Касым-Жомарт Токаев считает, что конкуренция между ведущими державами неизбежна, но здоровая конкуренция в Евразии будет залогом успеха и поможет вернуть нашему континенту былое величие.

В этот же день Касым-Жомарт Токаев принял депутата Парламента Финляндии, специального представителя Парламентской ассамблеи ОБСЕ по миротворчеству Илкку Канерву, который отметил продуктивность и содержательность проводимых в рамках Астанинского клуба дискуссий, а также растущий международный интерес к этому мероприятию, особо отметив исключительно интересное и важное выступление Президента Нурсултана Назарбаева. Собеседники договорились активизировать межпарламентское взаимодействие, укрепляя потенциал парламентских групп дружбы, а также вести конструктивную работу в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Глава Сената поблагодарил руководство Финляндии за участие в Международной выставке «ЭКСПО-2017» и пригласил Илкку Канерву принять участие в работе VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий в октябре следующего года.

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