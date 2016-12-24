​Будущее формируется сегодня

С момента обретения Независимости государством в качестве основной стратегии в вопросе регулирования межэтнических отношений было выбрано направление на формирование гражданской идентичности. В 2015 году начало реализации Пяти институциональных реформ и объявление о построении Нации Единого Будущего ознаменовало новый этап укрепления межэтнических отношений, построенных на принципе гражданства. Основой выступают ценности «Мәңгілік Ел», которые олицетворяют идеалы современного казахстанского общества. На XXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана был принят патриотический акт «Мәңгілік Ел», где четко отражена суть семи ценностей и посыл будущим поколениям казахстанцев.

Для реализации Пяти институциональных реформ, озвученных Президентом страны, принят План нации «100 конкретных шагов». Одним из направлений плана являются шаги по укреплению идентичности и единства казахстанского общества. На сегодня разработаны и приняты 33 нормативно-правовых акта, регулирующих межэтнические отношения, сферы образования, культуры и спорта и т. д. Действуют проекты «Большая страна – Большая семья», «Менің Елім», «Нұрлы Болашақ», в соответствии с Планом нации ведется активная работа как на центральном, так и на региональном уровнях.

Так, в Восточно-Казахстанской области в рамках проекта «Нұрлы Болашақ», целью которого будет внедрение ценностей «Мәңгілік Ел» в учебные программы, введена экспериментальная площадка для трехъязычного образования, проект «Полиглот». Он включает в себя планы переобучения около 3 тыс. учителей по Кембриджской методике. На данный момент 150 учителей прошли курсы повышения квалификации.

В Жамбылской области в образовательный процесс школ области внедрена программа «Мәңгілік Ел», которой охвачено более 35 тыс. учащихся 6–7-х классов. В Мангистауской области в Каспийском государственном университете технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова внед­рен курс «Казахстанская модель межэтнической толерантности и общественного согласия». Работа в данном направлении нацелена на закрепление ценностей «Мәңгілік Ел» среди молодого поколения, повышение конкурентоспособности казахстанской нации посредством реформирования системы образования, разъяснение сути казахстанской модели межэтнической толерантности и общественного согласия.

86-й шаг Плана нации включает в себя проект «Большая страна – Большая семья», цель которого – укрепление казахстанской идентичности и создание условий для формирования гражданской общности. Каждый регион сфокусировал внимание на реализации различных проектов, затрагивающих сферы туризма, межэтнических отношений, социально-экономичес­кого развития регионов и других. К примеру, в Северо-Казахстанской области планируется открытие музея археологии под открытым небом «Ботай». В сфере туризма в Костанайской области реализовано четыре проекта с общим объемом инвестиций более 160 млн тенге. Мангистауская область также ведет работу по развитию туризма в регионе, для этих целей в 2016 году было выделено более 1 млрд тенге. В данном контексте развитие туристической отрас­ли, кроме явных экономических, инфраструктурных выгод, имеет имиджевую составляющую, так как позволяет иностранцам получить более полные представления о Казахстане, его истории, культурном наследии, современной жизни.

Проект «Большая страна – Большая семья» также охватывает мероприятия, проекты, нацеленные на укрепление толерантности, согласия и единства.

Таким образом, одна из главных целей Плана нации – дальнейшее укрепление гражданской идентичности, достижение которой основывается не только на формировании и воспитании взаимоуважения и толерантности, но и на построении благоприятных социально-экономических условий для граждан страны. Поскольку данный фактор выступает одним из базовых элементов идентификации народа со страной и ее будущим.