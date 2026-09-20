Будущее ИИ в Казахстане

Технологии
Дария Торе-Али
корреспондент отдела Общество

В международном центре искусственного интеллекта Alem.ai состоялась двухдневная национальная форсайт-сессия «Казахстан-2035: ИИ, дети и будущие поколения», организованная Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) совместно с государственными партнерами. Участники встречи обсуждали, как решения в сфере ИИ, принимае­мые сегодня, могут повлиять на обучение, здоровье, безопасность и будущие возможности детей.

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Рассматривались, в частности, государственные приоритеты и нынешняя траектория развития ИИ на четырех возможных сценариях до 2035 года. Речь шла не об одном прогнозе, а о разных вариантах развития глобальной технологической среды и внутренних возможностей Казахстана­.

– Цель форсайта не в том, чтобы сказать, что произойдет. Его задача – помочь лучше подготовиться­ к тому, что может произойти, – отметил первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Ростислав Коняшкин. – Решения ближайших лет в области инфраструктуры, данных, навыков, инноваций, управления и международного сотрудничества будут влиять на положение Казахстана в экономике искусственного интеллекта еще очень долго. Мы должны поддерживать свои большие языковые модели, которые будут отражать действительные исторические сведения, учитывать наш национальный контекст.

Часть предложений, выработанных на форсайт-сессии, может быть учтена при дальнейшем совершенствовании Закона «Об искусственном интеллекте» и Цифрового кодекса, работа над которым ведется совместно с депутатами Курултая.

Представитель ЮНИСЕФ в Казахстане доктор Рашед Мустафа Сарвар обратил особое внимание на безопасность детей в цифровой среде. Он напомнил, что Интернет используется уже около двух десятилетий, однако вопросы защиты несовершеннолетних остаются актуальными до сих пор. ИИ открывает все больше возможностей, но его развитие требует заранее продуманных правил, законодательных механизмов и взаимодействия с технологическими компаниями.

Модератором форсайт-сессии стала эксперт по искусственному интеллекту, устойчивому развитию и стратегическому прогнозированию Диана Мангалагиу, сотрудничающая с бизнес-­школой Саида Оксфордского университета и преподающая в NEOMA Business School и Sciences Po. По ее мнению, воп­рос не в том, что гипотетически может произойти, а в том, что нужно изменить сейчас, чтобы получить хороший результат независимо от того, как будут развиваться события. Она подчеркнула: «Мы думаем о будущем, но решение необходимо принимать сегодня».

#ИИ #Alem.ai #форсайт-сессия

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