​Будущее, которое вдохновляет

Сингапур и Китай

На различных аспектах развития человеческого капитала, индустрии и бизнеса делают акценты председатель сингапурской группы компаний Meinhardt Group International доктор ­Шахзад Насим и ее генеральный директор Омар Шахзад. Они обращают внимание на социальные инициативы, направленные на повышение качества высшего образования и увеличение числа грантов, а также на расширение сферы микрокредитования для поддержки бизнеса.

– Инициатива Президента ­Назарбаева по расширению сектора финансовых услуг и улучшению человеческого капитала в Казахстане создает солидную основу для успешной «Модернизации 3.0». Наша компания полагает, что существующие и новые партнерские отношения Казах­стана с мировыми инженерными и технологическими компаниями, многосторонними агентствами по оказанию помощи, а также образовательными и глобальными финансовыми центрами лишь ускорят процесс модернизации, – отметили представители компании.

Также было подчеркнуто, что Meinhardt намерена предоставить свой международный опыт и знания, участвовать в реализации проектов в Казахстане, провес­ти тренинги для казахстанских инженеров.

Инициативы Нурсултана ­Назарбаева представители компании назвали «вдохновляющим видением следующего этапа экономического развития и модернизации страны». Подготовка высокопрофессиональных кадров по инженерным и техническим специальностям, по мнению экс­пертов, станет ключевым элементом развития в Казахстане комплексных мультимодальных транспортных и логистических систем, успешной реализации крупных индустриальных и ­инфраструктурных проектов.

– Современные цифровые технологии, несомненно, будут внед­ряться для оптимизации процессов и производительности во всех отраслях, включая горнодобывающую промышленность, строительство интеллектуальных зданий и инфраструктуры, логистические объекты, «умные города», сферу образования, а также финансовые и государственные услуги... Как инженерная компания Meinhardt уверена в возможностях Казахстана по трансформированию природных ископаемых в «умные ресурсы», как для нужд страны, так и для нужд других экономик мира, – отметил руководитель компании.

Актуальными для всего мира считает Пять инициатив ­Нурсултана Назарбаева и профессор Института исследований приграничных стран при Центральном университете национальностей Китая, доктор философии У Чукэ. Он с сентября 2013 года по сентябрь 2014-го по программе межвузовского обмена работал в Евразийском университете им. Л. Гумилева, а вернувшись в Пекин, написал книгу «Первое государство Шелкового пути, ведущее на Запад: записки о Казахстане».

Как отмечает эксперт, первая из Пяти инициатив – «Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи», а также вторая – «Снижение налоговой нагрузки для повышения заработных плат низкооплачиваемых работников» – отражают большое внимание, которое уделяется в Казахстане социальному благополучию.

Профессор обратил внимание на то, что эти вопросы находятся в центре внимания Правительства и в Китае. На открытии 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва Премьером Госсовета КНР Ли Кецяном также были озвучены новые задачи социально-экономического развития КНР.

– Председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал, что «жилье предназначено для проживания, а не для спекуляций», – рассказал профессор. – Придерживаясь этой установки, в нынешнем докладе Премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна на сессии ВСНП о работе правительства были поставлены задачи по эффективному решению жилищной проблемы населения.

Вспоминая опыт работы и проживания в общежитии ЕНУ им. Л. Гумилева, ученый отметил актуальность Третьей инициативы Нурсултана Назарбаева – «Повышение доступности и качества высшего образования и улучшение условий проживания студенческой молодежи».

– Для учащихся должны создаваться все условия, чтобы они мог­ли концентрироваться только на учебе. Будущее принадлежит молодежи. И если она здорова, если созданы все условия для ее развития, то и будущее всей страны будет прекрасным, – сказал У Чукэ.

Четвертая инициатива, направленная на увеличение объема микрокредитования для малого бизнеса, по мнению эксперта, даст мультипликативный эффект в виде развития сектора МСБ и увеличения его доли в ВВП страны. У Чукэ отметил важность и Пятой инициативы Президента Казахстана по дальнейшей газификации страны не только для экологии и быта населения, но и для развития обрабатывающей промышленности.

– Для развития современных обрабатывающих производств во многих случаях требуется газ, поэтому газификация очень важна для дальнейшего подъема всей экономики Казахстана, – считает эксперт.

По словам У Чукэ, Пять со­циальных инициатив Президента Казахстана – ключевые тренды развития ответственного и проц­ветающего государства.

– Поставленные вашим Президентом задачи актуальны для всего мира – будь то Китай, США или другие страны, – подчеркнул эксперт. – Сегодня каждое государство для своего развития должно обращать первостепенное внимание на социальные воп­росы. Когда граждане чувствуют заботу и защиту со стороны государства, тогда развивается патриотизм. После обретения независимости Казахстан стремительно развивался и стал лидером Центральной Азии. Я думаю, это произошло во многом благодаря своевременным и мудрым мерам Нурсултана Назарбаева.

СНГ И Европа

Пять социальных инициатив Президента Казахстана с интересом изучают эксперты как в странах СНГ, так и в Европе. Так, азербайджанские парламентарии отмечают, что появление новых проектов в сфере повышения социального благополучия населения – признак сильного, стабильно развивающегося государства.

К примеру, депутат Милли Меджлиса Азербайджана Эльман Насиров отмечает, что, реализуя Пять инициатив, государство делает акцент на самих казах­станцах и их социальной обеспеченности, а предложенные меры по решению жилищных вопросов могут стать моделью для других стран.

– Пять инициатив Нурсултана­ Назарбаева можно считать историческими, – сказал Эльман Насиров. – Нынешний потенциал Казахстана, нынешние возможности позволяют осуществлять эти проекты. Значимость данных инициатив заключается в том, чтобы люди еще больше поверили в свое будущее, будущее своих детей, почувствовали заботу государства. Именно заботой о своих гражданах государство может добиться сплоченности общества, что и отражается во всех социально направленных инициативах казахстанского государства.

В свою очередь генеральный секретарь Парламентской ассамб­леи Черноморского экономического сотрудничества Асаф Гаджиев заявил, что Казахстан – одно из самых сильных государств в тюркском мире.

– Под руководством Нурсултана Назарбаева страна адаптируется к процессам, протекающим в мире. Природные ресурсы, человеческий капитал и многое другое позволяют Казахстану реализовать любые социально-экономические проекты. И все это направлено на благо народа, – подчеркнул парламентарий.

На инициативах, посвященных расширению доступа малого и среднего бизнеса к кредитным ресурсам и снижению налоговой нагрузки для работников с низкой зарплатой, сделала акцент руководитель отдела экономики ­Института стран СНГ Аза Мигранян.

– Снижение налоговой нагрузки на население фактически в 10 раз – беспрецедентный проект, – подчеркнула она. – Редкие государства осуществляли такие проекты. Можно достаточно смело гарантировать существенное повышение уровня жизни наименее обеспеченных слоев населения. А в совокупности с другими мерами, которые предложил Президент Казахстана, можно говорить о возможности серьезного повышения конкурентоспособности и платежеспособности населения.

Европейские эксперты в своих выступлениях уделяют большое внимание различным аспектам социально-экономического развития Казахстана.

К примеру, важность предложенных Нурсултаном Назарбаевым­ социальных инициатив для развития государства в будущем отмечает немецкий эксперт по странам Центральной Азии Гюнтер Кнабе.

– Президент Нурсултан ­Назарбаев усиленно работает над модернизацией Казахстана и продвигает страну во всех сферах. Новые Пять инициатив направлены на то, чтобы улучшить благополучие всех казахстанцев. Одна из них – это обеспечение жильем каждой семьи. В Казахстане много молодых людей, и они хотят создавать семьи. Им необходимо жилье – удобное и в то же время доступное. Я считаю, поддержка семей за счет доступной ипотеки сыграет важную роль в развитии государства и его стабильности, – сказал Гюнтер Кнабе.

Европейские эксперты также подчеркивают значимость инициативы по снижению налоговой нагрузки, отмечая, что она поз­волит повысить уровень жизни граждан с низким уровнем дохода. Благодаря увеличению зарплаты повысится и покупательская способность этой категории граж­дан, что будет опосредованно способствовать развитию бизнеса в сферах торговли и услуг.

Кроме того, все Пять социальных инициатив, по мнению экс­пертов, в перспективе не только приведут к улучшению благосос­тояния казахстанцев, но и будут иметь долгосрочный эффект для развития экономики страны в целом.