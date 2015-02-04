Будущее куется сегодня

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Валерий ВЕДЕНКО, Костанай
Сегодня аплодисменты не слишком приняты на официозных мероприятиях. Но на отчетной встрече они время от времени звучали. И не только в поощрение докладчиков, включая акима области Нуралы Садуакасова. Чуть ли не овацию сорвал один из выступавших из зала, когда возразил другому такому же, предложившему в рамках режима экономии бюджета прекратить посадку деревьев и цветов на улицах города.
В последние годы Костанай представляет собой летом чуть ли не сплошную клумбу. Эти цветы стали предметом гордости и даже обожания многих горожан, соревнующихся теперь в цветоводстве не только на дачах, балконах, но и в общественных дворах. Не столь уж велики оказываются при накатанных технологиях расходы на зеленую красоту, которой требует душа после долгой зимы.
Самые ухоженные территории – у наиболее успешных предприятий и организаций города. А здания какие! Новейший домостроительный комбинат можно принять с фасада за дворец. И не придерешься к нему за «излишества» не только потому, что частная собственность. Проект-то европейский. А Европа толк в красоте знает.
ДСК сооружен по гос­программе ФИИР рекордными темпами для обеспечения не только костанайских строек собственными конструкционными материалами. Здесь 150 человек персонала будут ежегодно выдавать лестничные марши, стеновые панели, различные балки в расчете на 70 тыс. кв. м общей площади строительства. В рамках этой же программы введены новые мощности и в ТОО «СарыаркаАвтоПром». А между данными двумя предприятиями расположился казахстанско-российский завод «ЕвразКаспианСталь» по производству строительной арматуры. Это новые «три кита» костанайской экономики, которые дали квалифицированную и соответственно оплачиваемую работу сотням горожан, обеспечили прирост экономики города сегодня и на будущее.
В прошлом году промышленными предприятиями Костаная произведено продукции в действующих ценах на 164,7 млрд. тенге, это 125,8% к уровню 2013-го. Индекс физического объема составил 116,3%. Удельный вес продукции города в общем объеме производства области составил 30,9%, увеличившись на 5,1 пункта. Прирост дала традиционная пищевая промышленность, увеличившая производство муки, кондитерских изделий, молока и сливок, сметаны, а особенно повлиял на общие цифры выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Произведено 428 комбайнов (109,7% к прошлому году), 7 818 автомобилей – 113,4%, 1 036 единиц сельскохозяйственной техники – 121,2%. Во вновь освоенной металлургической промышленности выпущено 92 054 тонны армированного проката.
За 2014 год зарегистрировано 323 вновь открывшихся предприятия и 2 тыс. 341 индивидуальный предприниматель. Субъектами малого бизнеса произведено продукции, работ и оказано услуг на 103,2 млрд. тенге, или 106% к 2013 году.
На текущий год объем промышленного производства прогнозируется в сумме 200 млрд. тенге. Предстоит обеспечить выход на плановую мощность введенных в строй предприятий, дополнительно найти и привлечь в регион потенциальных инвесторов. Для этого есть предпосылки – выгодное расположение рядом с экономически активным российским Уралом, сравнительно развитая логистика и достаточно проработанный проект по созданию индустриальной зоны, в границах которой уже действуют «ЕвразКаспиан­Сталь», «СарыаркаАвтоПром» и домостроительный комбинат.
Но вот какая незадача. К этим предприятиям ведет единственный железнодорожный тупик, построенный еще при СССР. Нагрузка на него все увеличивается, объемы перевозок растут. А состояние этого «причала» деликатный директор «ЕвразКаспиан­Стали» Сергей Сотников, выступая на встрече, характеризовал, с трудом подбирая щадящие слова.
И не сказать, что железнодорожное хозяйство станции Костанай замерло на месте. Недавно сюда поступили новейшие локомотивы отечественного производства. Правда, на этой же встрече из зала поступила претензия, что они слишком громко сигналят, будят ночью горожан. Претензия принята к рассмотрению. Только как бы не ушел в гудок весь «пар» железной дороги. Если не будет создано адекватных подъездных путей к индустриальной зоне, то озвученные акимами области и города новые планы Костаная могут и сорваться.
Речь не только о дополнительных тоннах и метрах продукции. По итогам минувшего года ввод жилья составил 156 182 кв. м, или 103,1% против предыдущего. Из них 46 413 кв. м­
за счет бюджета, а 109 тыс. 769 – за счет средств предприятий и населения. За последние 5 лет ввод жилья в целом вырос на 45 тыс. кв. м, из них государственное строительство – на 24 тыс. Произведен задел на текущий год, предстоит ввести жилья не меньше прошлогоднего.
А еще требуется дополнительно строить школы и детсады, спортсооружения, подтягивать коммунальные сети, ремонтировать имеющийся жилфонд. Для всего этого нужны средства, которые, как показала отчетная встреча, готовы заработать предприятия и жители города.

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