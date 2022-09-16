Будущее народа и настоящее

Мы в «Правительстве для граждан» города Талдыкоргана. Десятилетний мальчик получает паспорт. Работник ЦОНа спрашивает маму: «А национальность будем писать?» Она немного задумывается, а мальчик сразу говорит: «Конечно, как же люди узнают, что я казах». Знаете, такая гордость прозвучала в словах моего юного земляка, что мне захотелось пожать ему руку.

Маленький патриот своей страны пока думает, что именно запись в его первом паспорте определяет его национальность. Но он подрастет и поймет, что показателем истинной принадлежности к своему этносу является знание родного языка.

У меня и моего юного земляка – это казахский язык. Он и звучит так же трогательно и тепло, как слово «мама» – «ана тiлi». Мои родители передали его мне по наследству от своих предков, и я должна знать язык, изучать, развивать и поддерживать. Только его знание делает меня настоящей казашкой. Не могу говорить за других, но считаю, что для сохранения нации мы все должны разговаривать и читать книги на казахском языке. Именно речь отличает нас от других национальностей. Например, в зарубежных поездках нас всегда принимают за китайцев или корейцев. Но как только начинаешь объяснять и говорить на казахском, у многих на лице сначала видишь непонимание, а потом доброжелательную улыбку. Произносишь несколько известных фраз, и все – ты уже представитель своей национальности, ты – казах. В эти минуты чувствуешь особую ответственность за свою страну, за свой язык.

Родной язык – это первый и самый главный показатель принадлежности к своему народу, к его истории, к его победам и поражениям. Это один из главных символов государства. Как писал казахский просветитель-лингвист, общественный деятель Ахмет Байтурсынов: «Народ, потерявший язык, потеряется и сам». Его мыслям созвучны слова дагестанского поэта Расула Гамзатова: «И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть».

Мне же хочется рассказать о том, как родной язык мог просто умереть в одной отдельно взятой семье, не останься хотя бы один его носитель. Мой молодой отец однажды приехал домой и сказал своей маме: «Апа, надо, оказывает­ся, детей рожать казахами, а воспитывать русскими». Такими словами он выразил всю свою боль от незнания в середине семидесятых годов прошлого века русского языка. Он тогда бросил институт, потому что не мог выдержать постоянных насмешек сокурсниц по поводу его акцента и произношения русских слов. Этот принцип стал основой нашей семьи. Все шестеро детей, кроме старшей сестры, пошли учиться в русскую школу. А потом вуз, работа, общение. Так и выросли бы мы настоящими русскими, если бы не было дома нашей апа. Не­грамотная простая казашка владела педагогикой степи. Она всегда разговаривала с нами на родном языке, рассказывала нам казахские народные сказки, вмес­те с ней на пластинках слушали сказания о батырах, она просила нас читать книги, газеты, журналы на казахском языке. А иногда апа пела песни. Они были грустные и протяжные. Сейчас понимаю, что это были народные пес­ни, слова и мелодии которых она узнала от своих родителей. Апа хорошо знала обычаи и традиции своего народа, его историю. Она ведь была свидетелем многих трагических страниц из жизни республики. Понимание важнос­ти сохранения своей идентичности, своих корней она интуитивно передала и нам. Именно благодаря своей апа мы не забыли родной язык, знали его сначала на бытовом уровне, а потом и на более высоком. Он сохранился в нашей семье, все выросли и могли не только говорить на нем, но и писать, читать. А если бы не прос­тая казахская женщина Жибек, потеряли бы связь с духовным прошлым своего народа, выросли бы и стали, как многие наши сверстники, с трудом произносящими несколько слов на родном языке. Конечно, рано или поздно мы бы вернулись к родному языку, но это был бы уже совершенно другой и более трудный путь познания. Сейчас я не читала бы книг на казахском языке, не слушала песен, иначе говоря, была бы совершенно другим человеком.

Теперь уже мы, родители, папы и мамы, учим своих детей и разговариваем с ними на родном языке. Наш отец, аксакал большого рода, произносит слова традиционного бата, где обязательно звучат прос­тые и понятные слова о здоровье и благополучии своего народа, но где всегда красной строкой проходит мысль: «Знайте, дети, внуки, правнуки, свой родной язык, это ваша гордость и честь, это ваша история, ваше будущее».

Именно знание родного языка делает человека настоящим пат­риотом родины, как бы высокопарно и пафосно это ни звучало. «По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности», – считал писатель Константин Паустовский. Именно этот критерий должен быть одним из основных в характеристике любого казаха.

Мы вслушиваемся в бата и понимаем, что на нас лежит большая ответственность за то, будут ли знать родной язык дети, поймут ли они, какой богатый и неповторимый дар они получили в этой жизни. Важно не потерять и не разорвать эти духовные нити, связывающие поколения с поколениями.

Уходят люди, а язык остается. Наша духовность сохраняется только в нем. «Он – наш оберег, – как говорит молодой писатель Шынгыс Мукан. – Наше поколение просто обязано оставить после себя развитый, конкурентоспособный государственный язык, могущий выстоять перед лицом различных угроз». У него же есть хорошее сравнение языка с толокном. Он призывает не потерять свою индивидуальность под жерновами глобализации и спрашивает: «Можете отличить просо от пшеницы? Да. Если они станут толокном, пожалуй, не отличите».