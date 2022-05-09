Общество
Будущее нового поколения зависит от тех решений, которые мы принимаем сегодня – Премьер-министр РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с Днем Победы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства. 

"Уважаемые ветераны и труженики тыла, соотечественники! 77 лет прошло со дня окончания самой разрушительной и трагической войны в истории человечества, унесшей жизни более 70 миллионов человек. С каждым днем становится все меньше и меньше свидетелей тех страшных событий. Сегодня среди нас живет 376 ветеранов Великой Отечественной войны. В прошлую пятницу, находясь в Петропавловске, я посетил и поздравил с Днём Победы Валентину Волкодав. Недавно она отметила 100-летний юбилей. Она одна из тех людей, которые так долго ждали Победу", – говорится в сообщении.

Алихан Смаилов отметил, что судьба Валентины Архиповны не отличается от ее современников. Как и другие казахстанцы, она взяла в руки оружие и отправилась на фронт. И она выжила, встретив День Победы в Берлине. Вместе с товарищами Валентина Архиповна вернулась на Родину, трудилась, создала семью и вырастила детей. 

"Однако не всем фронтовикам было дано такое счастье. Сколько же молодых людей осталось на поле боя! Сколько семей получили похоронные письма. Несбывшиеся мечты, разрушенные судьбы, несозданные семьи, родители, потерявшие детей, осиротевшие дети... Войну можно описать по-разному.

За эти годы Валентина Архиповна была свидетелем не только войны, но и других больших перемен. В тяжёлые послевоенные годы она трудилась, не покладая рук, стала очевидцем обретения независимости Казахстана и вместе с суверенной страной строила новую жизнь. Сейчас, в спокойное время, в изменившемся до неузнаваемости мире, счастливая мать и бабушка думает и о том, в каком мире будут жить наши дети через 100 лет? Каких великих свершений они добьются?

Будущее нового поколения зависит от тех решений, которые мы принимаем сегодня, и от тех ценностей, которые мы превозносим. Поэтому 9 мая - День памяти жертв Великой Отечественной войны, когда мы поклоняемся воинам и вспоминаем их славный подвиг.

Пусть наш суверенитет будет вечным, а независимость – неизменной! Это – самая главная победа", – заключил Премьер-министр. 

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