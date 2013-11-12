Первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Глеб Никитин, принимавший участие в закладке символического камня в фундамент крупнейшего автопроизводства, назвал совместный с ОАО «АВТОВАЗ» проект «примером успешной российско-казахстанской кооперации». В свою очередь глава региона Бердыбек Сапарбаев сделал акцент на том, что данная инициатива АО «АЗИЯ АВТО Казахстан» является одним из значимых проектов, вошедших в Карту индустриализации, и за ней будущее отечественного машиностроительного кластера.

– Новый автозавод – результат многолетних переговоров и детальной аналитической проработки со стороны правительства, группы компаний «БИПЭК­ АВТО». Строящиеся мощности обеспечат ежегодный прирост ВВП страны на 150 миллиардов тенге, а объемы экспорта с выходом на плановые показатели достигнут 80 миллиардов, – подчерк­нул в своем выступлении первый вице-министр индустрии и новых технологий Альберт Рау.

Более половины выпускаемой продукции будет отгружаться на рынки Сибирского, Дальневосточного регионов и в страны Центральной Азии и Закавказья. В текущем году уже освоено более 1 млрд. тенге: ведутся проектные и изыскательские работы, вертикальная планировка и устройство временных дорог, подведены временные коммуникации, приобретена строительная техника.

– В процессе строительства нашего нового производства примут участие 2 тысячи специалистов. Более 4 тысяч рабочих мест будет создано в цехах сварки, окраски и сборки автомобилей. Еще 8 тысяч специа­листов различного профиля будут привлечены на смежные предприятия по выпуску комплектующих, – рассказал председатель совета директоров Группы компаний «БИПЭК АВТО» Анатолий Балушкин.

В торжественной церемонии запус­ка автозавода полного цикла принял участие исполняющий обязанности президента ОАО «АВТОВАЗ» Олег Лобанов.

Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область