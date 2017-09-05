​Будущее с приставкой smart

Видеофильм, на фоне которого проходил концерт в честь празднования Национального дня Рес­публики Италии на ­ЭКСПО-2017, продемонстрировал все богатства – материальные и духовные – которыми гордится эта европейская страна. И завершился такими словами: «Мы планируем наш путь в более «зеленое» и «умное» будущее, полное энергии».

Нацеленность на развитие «зеленой» экономики подчеркнул и заместитель министра экономического развития Италии Иван Скальфаротто. Он поздравил гостей выставки и отметил, что

ЭКСПО-2017 даст импульс для развития сектора возобновляемых источников энергии в сотрудничестве с другими странами, в том числе и с Казахстаном. А также напомнил о том, что казахстанский павильон на ЭКСПО-2015 в Милане был очень красивым и узнаваемым.

В последние годы Италия добилась заметных результатов в секторе возобно­вляемых источников энергии. Правительство намерено расширить присутствие республики на рынке альтернативной энергетики. В стране уже приступили к осуществлению «Энергетического проекта», в соответствии с которым начато строительство 25 ветро­вых, фотогальванических и геотермальных установок в городах Калабрия, Камери, Кампания, Ломбардия, Пулья, Пьемонте, Чирие и на острове Сицилия.

Как сообщил в ответном слове вице-министр национальной экономики РК Айбатыр Жумагулов, за первое полугодие 2017 года товарооборот между нашими странами составил 4 млрд 798,5 млн долларов, увеличившись на 39% по сравнению с предыдущим годом. Двусторонние отношения между Казахстаном и Италией традиционно характеризуются стабильностью и взаимо­пониманием. И Казахстан заинтересован в наращивании сотрудничества.

– Нами подписан договор о стратегическом партнерстве, который вывел казахстанско-итальянские отношения на качественно новый уровень, – сказал далее вице-министр национальной экономики. – Италия по праву занимает важнейшее место во внешней политике Казахстана, являясь одним из самых активных экономических партнеров среди европейских государств. Об этом свидетельствует присутствие в республике ряда крупнейших итальянских компаний и динамичное развитие торгово-экономического взаимодействия.

…Изюминкой Национального дня Италии стало выступление ансамбля Нелло Сальца и камерного хора филармонии Астаны под руководством Гульмиры Куттыбадамовой. Нелло Сальца – один из самых известных итальянских трубачей, исполнивший оскароносный саундтрек к вестерну Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка».

Также в качестве подарка гостям ЭКСПО-2017 ансамблем были исполнены саундтреки к таким фильмам, как «Жизнь прекрасна», «Спрут», «Однажды в Америке» и другим.

После выступления музыкантов итальянская делегация совершила прогулку по казахстанскому павильону «Нур Алем». А позже все желающие могли насладиться коктейлем и музыкой в исполнении ансамбля Сальцы уже в павильоне Италии.

По словам посла Италии в Казахстане, комиссара итальянского павильона на ЭКСПО-2017 Стефано Раваньяна, 15 из 20 регионов его страны представили соответствующие достижения в области «зеленой» энергетики и использовали платформу павильона для развития деловых и культурных связей. Состоялись важные переговоры, касающиеся космической промышленности и транспорта.

В июле итальянская компания Bionet SRL подписала с KAZAKH INVEST меморандум о строительстве завода в Астане.

Напомним, что итальянский павильон состоит из четырех залов, олицетворяющих пространство итальянских площадей, названных в честь видных итальянских ученых Леонардо да Винчи, Алессандро Вольта, Энрико Ферми и Антонио Пачинотти. В павильоне предусмотрена зона для демонстрации достижений областей, и каждую неделю контент этой секции обновляется. К примеру, три региона – Марке, Тоскана и Умбрия – представляли выставку художественной керамики, регион Венето привез и передал в дар Казахстану вазу из муранского стекла, Базиликата в качестве подарка преподнесла скульптуру Национальному музею, являющуюся символом региона.

– Нами подписан договор о стратегическом партнерстве, который вывел казахстанско-итальянские отношения на качественно новый уровень, – сказал далее вице-министр национальной экономики. – Италия по праву занимает важнейшее место во внешней политике Казахстана, являясь одним из самых активных экономических партнеров среди европейских государств. Об этом свидетельствует присутствие в республике ряда крупнейших итальянских компаний и динамичное развитие торгово-экономического взаимодействия.

…Изюминкой Национального дня Италии стало выступление ансамбля Нелло Сальца и камерного хора филармонии Астаны под руководством Гульмиры Куттыбадамовой. Нелло Сальца – один из самых известных итальянских трубачей, исполнивший оскароносный саундтрек к вестерну Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка».

Также в качестве подарка гостям ЭКСПО-2017 ансамблем были исполнены саундтреки к таким фильмам, как «Жизнь прекрасна», «Спрут», «Однажды в Америке» и другим.

После выступления музыкантов итальянская делегация совершила прогулку по казахстанскому павильону «Нур Алем». А позже все желающие могли насладиться коктейлем и музыкой в исполнении ансамбля Сальцы уже в павильоне Италии.

По словам посла Италии в Казахстане, комиссара италь­янского павильона на ­ЭКСПО-2017 Стефано Раваньяна, 15 из 20 регионов его страны представили соответствующие достижения в области «зеленой» энергетики и использовали платформу павильона для развития деловых и культурных связей. Состоялись важные переговоры, касающиеся космической промышленности и транспорта.

В июле итальянская компания Bionet SRL подписала с KAZAKH INVEST меморандум о строительстве завода в Астане.

Напомним, что итальянский павильон состоит из четырех залов, олицетворяющих пространство итальянских площадей, названных в честь видных итальянских ученых Леонардо да Винчи, Алессандро Вольта, Энрико Ферми и Антонио Пачинотти. В павильоне предусмотрена зона для демонстрации достижений областей, и каждую неделю контент этой секции обновляется. К примеру, три региона – Марке, Тоскана и Умбрия – представляли выставку художественной керамики, регион Венето привез и передал в дар Казахстану вазу из муранского стекла, Базиликата в качестве подарка преподнесла скульптуру Национальному музею, являющуюся символом региона.