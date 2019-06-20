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Будущее – уже завтра

Сергей Ударцев, доктор юридических наук, профессор (Университет КАЗГЮУ им. М. С. Нарикбаева)

Отметим в первую очередь правовые аспекты произнесенной речи, которые касаются совершенствования государственной службы, повышения ответственности власти перед народом, снижения уровня коррупции, дальнейшего реформирования судебной системы. Все эти воп­росы, несомненно, весьма актуальны.

Государственная служба действительно нуждается в совершенствовании. Необходимо эффективное и экономное в условиях мирового кризиса государство. Программы «электронного государства» (используемый у нас термин «электронное правительство» представляется несколько узким), внедряемые во всех странах и у нас, широкое применение информационных технологий в управлении требуют более квалифицированных кадров, но и создают реальные возможности для сокращения госаппарата, изменения форм его работы. Те же заседания ведь могут проводиться дистанционно – путем телеконференций. Это позволяет сократить расходы бюджета на командировки, на аренду залов заседаний, на гостиницы, служебный транспорт.

Быстрые изменения в мире в условиях новой научно-технической революции могут потребовать некоторых перемен в конфигурации структуры гос­аппарата. В частности, было бы полезно создание министерства высшего, послевузовского образования и науки. При этом необходимо более квалифицированное государственное участие в этой сфере.

Науку, если мы хотим решить поставленную Первым Президентом задачу по вхождению Казахстана в 30 наиболее развитых стран, необходимо развивать всесторонне и существенно активнее. Нынешние затраты на нее, около 0,13% от ВВП, крайне малы. Ведь развитые государства тратят в 10, 20 раз больше.

Важная задача, поставленная Президентом, – системная работа по борьбе с коррупцией. «До 1 сентября будет разработан пакет реформ по максимальному снижению уровня коррупции. Коррупция – это болезнь, тормозящая развитие государства, это явление, угрожающее взаимному доверию в обществе и безопаснос­ти государства», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В развитых странах существует такой эффективный институт, как административная юстиция (в ряде государств – уже второе столетие). Это самостоятельная система судов, разрешающая споры граждан с госорганами и должностными лицами.

В отличие от нашего сегодняшнего гражданского процесса, где гигант-государство (как его называл Томас Гоббс – «Смертный бог»), его юридические службы и простой человек поставлены в равные условия, административная юстиция более справедливо учитывает фактическое неравенство сторон. В административном суде прежде всего чиновник должен доказать, что своим актом или действием он не нарушил права человека, предпринимателя.

Введение административной юстиции, которое у нас готовится уже полтора десятилетия, но безрезультатно, может быть одним из самых эффективных средств повышения эффективности госаппарата, его ответственности перед гражданами, а также одним из главных действенных правовых антикоррупционных механизмов.

Можно было бы начать с введения данного судебного института в новый административно-процессуальный кодекс и выделения в судах судей и коллегий, которые будут заниматься данной категорией судебных споров.

Важная задача поставлена по повышению качества отбора судей. Здесь, видимо, более активную роль должны играть Высший судебный совет, Верховный суд и областные суды. В настоящее время через новую систему отбора судей проходит мало кандидатов прежде всего в силу того, что сами кандидаты достаточно слабые по знаниям, опыту работы и способностям. Было бы правильным привлекать в судьи молодежь – лучших из магистров юриспруденции, докторов PhD, молодых квалифицированных преподавателей юридических факультетов вузов.

Кстати, к новым требованиям отбора кандидатов в судьи, введенным в последние годы, следует максимально приблизить и правила приема в Судебную академию при Верховном суде, чтобы она не оказывалась входом в судебную систему через другой, облегченный путь.

Повышение требований к судьям ставит вопрос и повышения требований к юридическому образованию. В 2019 году 66 вузов готовили одновременно более 60 тыс. студентов по правовым специальностям. Нужно ли столько юристов стране каж­дые 4 года? Где им работать? И почему тогда не хватает квалифицированных правоведов? Министерству образования и науки совместно с ведущими вузами следует, на мой взгляд, принять меры по повышению квалификационных требований к юридическим факультетам, особенно непрофильных вузов, к поступающим в них студентам и преподавателям.

Необходимо ввести бесплатное обучение в государственных вузах, но установить предельное количество для набора с учетом преподавательских кадров, материально-технических ресурсов. Нужно постепенно переходить к введению конкурсного приема по крайней мере в ведущие вузы, о чем давно забыли. Индивидуальные государственные гранты разрешить использовать для обучения в частных вузах.

Нужно больше выделять образовательных грантов для магистратуры и докторантуры, создать необходимый стране институт сравнительного права при Президенте или Парламенте для повышения качества законотворчества. Думаю, повышение качества высшего юридического образования окажет влияние и на решение задачи по формированию нового поколения кандидатов в судьи.

Действовать надо вдумчиво, но не теряя исторического времени. Ведь будущее наступает уже завтра.

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