Будущее – уже завтра

Отметим в первую очередь правовые аспекты произнесенной речи, которые касаются совершенствования государственной службы, повышения ответственности власти перед народом, снижения уровня коррупции, дальнейшего реформирования судебной системы. Все эти вопросы, несомненно, весьма актуальны.
Государственная служба действительно нуждается в совершенствовании. Необходимо эффективное и экономное в условиях мирового кризиса государство. Программы «электронного государства» (используемый у нас термин «электронное правительство» представляется несколько узким), внедряемые во всех странах и у нас, широкое применение информационных технологий в управлении требуют более квалифицированных кадров, но и создают реальные возможности для сокращения госаппарата, изменения форм его работы. Те же заседания ведь могут проводиться дистанционно – путем телеконференций. Это позволяет сократить расходы бюджета на командировки, на аренду залов заседаний, на гостиницы, служебный транспорт.
Быстрые изменения в мире в условиях новой научно-технической революции могут потребовать некоторых перемен в конфигурации структуры госаппарата. В частности, было бы полезно создание министерства высшего, послевузовского образования и науки. При этом необходимо более квалифицированное государственное участие в этой сфере.
Науку, если мы хотим решить поставленную Первым Президентом задачу по вхождению Казахстана в 30 наиболее развитых стран, необходимо развивать всесторонне и существенно активнее. Нынешние затраты на нее, около 0,13% от ВВП, крайне малы. Ведь развитые государства тратят в 10, 20 раз больше.
Важная задача, поставленная Президентом, – системная работа по борьбе с коррупцией. «До 1 сентября будет разработан пакет реформ по максимальному снижению уровня коррупции. Коррупция – это болезнь, тормозящая развитие государства, это явление, угрожающее взаимному доверию в обществе и безопасности государства», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
В развитых странах существует такой эффективный институт, как административная юстиция (в ряде государств – уже второе столетие). Это самостоятельная система судов, разрешающая споры граждан с госорганами и должностными лицами.
В отличие от нашего сегодняшнего гражданского процесса, где гигант-государство (как его называл Томас Гоббс – «Смертный бог»), его юридические службы и простой человек поставлены в равные условия, административная юстиция более справедливо учитывает фактическое неравенство сторон. В административном суде прежде всего чиновник должен доказать, что своим актом или действием он не нарушил права человека, предпринимателя.
Введение административной юстиции, которое у нас готовится уже полтора десятилетия, но безрезультатно, может быть одним из самых эффективных средств повышения эффективности госаппарата, его ответственности перед гражданами, а также одним из главных действенных правовых антикоррупционных механизмов.
Можно было бы начать с введения данного судебного института в новый административно-процессуальный кодекс и выделения в судах судей и коллегий, которые будут заниматься данной категорией судебных споров.
Важная задача поставлена по повышению качества отбора судей. Здесь, видимо, более активную роль должны играть Высший судебный совет, Верховный суд и областные суды. В настоящее время через новую систему отбора судей проходит мало кандидатов прежде всего в силу того, что сами кандидаты достаточно слабые по знаниям, опыту работы и способностям. Было бы правильным привлекать в судьи молодежь – лучших из магистров юриспруденции, докторов PhD, молодых квалифицированных преподавателей юридических факультетов вузов.
Кстати, к новым требованиям отбора кандидатов в судьи, введенным в последние годы, следует максимально приблизить и правила приема в Судебную академию при Верховном суде, чтобы она не оказывалась входом в судебную систему через другой, облегченный путь.
Повышение требований к судьям ставит вопрос и повышения требований к юридическому образованию. В 2019 году 66 вузов готовили одновременно более 60 тыс. студентов по правовым специальностям. Нужно ли столько юристов стране каждые 4 года? Где им работать? И почему тогда не хватает квалифицированных правоведов? Министерству образования и науки совместно с ведущими вузами следует, на мой взгляд, принять меры по повышению квалификационных требований к юридическим факультетам, особенно непрофильных вузов, к поступающим в них студентам и преподавателям.
Необходимо ввести бесплатное обучение в государственных вузах, но установить предельное количество для набора с учетом преподавательских кадров, материально-технических ресурсов. Нужно постепенно переходить к введению конкурсного приема по крайней мере в ведущие вузы, о чем давно забыли. Индивидуальные государственные гранты разрешить использовать для обучения в частных вузах.
Нужно больше выделять образовательных грантов для магистратуры и докторантуры, создать необходимый стране институт сравнительного права при Президенте или Парламенте для повышения качества законотворчества. Думаю, повышение качества высшего юридического образования окажет влияние и на решение задачи по формированию нового поколения кандидатов в судьи.
Действовать надо вдумчиво, но не теряя исторического времени. Ведь будущее наступает уже завтра.