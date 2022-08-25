Статьи Будущее – в архиве 25 августа 2022 г. 0:03 Ксения Денисова Где провели завершающие дни летних каникул ваши дети? Наши – алматинские школьники – в лабиринтах крупного архивного учреждения. Согласитесь, пока не все взрослые считают знакомство с архивом делом полезным и занимательным. Происходит это от неполного представления о том, как меняется архивная жизнь и как много интересного собрано за надежными стенами хранилищ. Юные алматинцы, посетившие недавно Архив Президента Республики Казахстан, теперь это знают. Им рассказали много интересного о том, как хранится история страны, и показали, как можно «починить» ценные исторические свидетельства. День юного архивиста был организован здесь в рамках Года детей, чтобы через интерактивную форму познакомить школьников с устройством архива и повседневной работой его сотрудников. Как отметила директор учреждения Алия Мустафина, архив – это кладезь человеческих знаний и опыта, накопленных поколениями, и прививать интерес к изучению истории важно с детства. – Архивные документы хранятся для будущего. Придет время, и кто-то из вас, постигая тайны прошлого, придет в архив как исследователь, а может быть, и как архивный специалист, – выразила надежду Алия Хусаиновна. На экскурсию дети направились в лабораторный корпус Архива Президента РК, где им показали, как оформляются архивные документы и как они переносятся с бумажного носителя в электронный формат. Современная техника, используемая в оцифровке архивных материалов, вызвала у школьников неподдельный интерес. Как и другой производственный процесс – реставрация архивных документов, утративших за долгие годы свой первоначальный вид. Вторую часть мероприятия занял мастер-класс от сотрудников архива Ботагоз Бейсенбекқызы и Аяна Жолдасова. В игровой форме гостей учили размещать архивные дела в коробки, нумеровать их, проверять документы, изготавливать конверты и проставлять штампы. Любопытство, с которым ребята знакомились с жизнью архивного учреждения, и настроение, с которым покидали его, дают повод думать, что этот день юные архивисты запомнят надолго и, возможно, для кого-то он окажется судьбоносным. Следующим мероприятием к Году детей в Архиве Президента РК станет конкурс школьных учебно-исследовательских работ «История моей семьи в архивных документах». В нем смогут принять участие учащиеся 8–11-х классов, более младшим школьникам предлагается представить коллективные работы.