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Будущее – в архиве
Ксения Денисова

Где провели завершающие дни летних каникул ваши дети? Наши – алматинские школьники – в лабиринтах крупного архивного учреждения.

Согласитесь, пока не все ­взрослые считают знакомство с архивом делом полезным и занимательным. Происходит это от неполного представления о том, как меняется архив­ная жизнь и как много интерес­ного собрано за надежными стенами хранилищ. Юные алматинцы, посетившие недавно Архив Президента Республики Казахстан, теперь это знают. Им рассказали много интересного о том, как хранится история страны, и показали, как можно «починить» ценные истори­ческие свидетельства.

День юного архивиста был организован здесь в рамках Года детей, чтобы через интер­активную форму познакомить школьников с устройством архива и повседневной работой его сотрудников. Как отметила директор учреждения Алия Мустафина, архив – это кладезь человеческих знаний и опыта, накопленных поколениями, и прививать интерес к изучению истории важно с детства.

– Архивные документы хранятся для будущего. Придет время, и кто-то из вас, постигая тайны прошлого, придет в архив как исследователь, а может быть, и как архивный специалист, – выразила на­дежду Алия Хусаиновна.

На экскурсию дети направились в лабораторный корпус Архива Президента РК, где им показали, как оформляются архивные документы и как они переносятся с бумажного носителя в электронный формат. Современная техника, используемая в оцифровке архивных материалов, вызвала у школьников неподдельный интерес. Как и другой производственный процесс – реставрация архивных документов, утративших за долгие годы свой первоначальный вид.

Вторую часть мероприятия занял мастер-класс от сотрудников архива Ботагоз Бейсенбекқызы и Аяна Жолдасова. В игровой форме гостей учили размещать архивные дела в коробки, нумеровать их, проверять документы, изготавливать конверты и проставлять штампы.

Любопытство, с которым ребята знакомились с жизнью архивного учреждения, и настроение, с которым покидали его, дают повод думать, что этот день юные архивисты запомнят надолго и, возможно, для кого-то он окажется судьбоносным.

Следующим мероприятием к Году детей в Архиве Президента РК станет конкурс школьных учебно-исследовательских работ «История моей семьи в архивных документах». В нем смогут принять участие учащиеся 8–11-х классов, более младшим школьникам предлагается представить коллективные работы.

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