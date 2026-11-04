Будущее – в качестве жизни

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В условиях международной неопределенности устойчивость государства во многом определяется качеством его внутреннего развития. Поэтому общест­венное значение Послания следует оценивать через изменения в отношениях между гражданином, бизнесом и государством. Документ предлагает глобальный по масштабу, но очень понятный и практичный план государственного развития и реформ. И если обществу удастся его осущест­вить, республика сделает мощный рывок в индустриальном и общественном развитии.

Основную логику Послания можно определить как соединение технологической модернизации с решением накопившихся социальных и инфраструктурных проблем. Отличительная черта предложенного Главой государства подхода – взаимосвязь преобразований и поставленных задач. Цифровой экономике необходима надежная энергетика, развитию регионов – современная инфраструктура, предпринимательству – понятные правила, гражданам – доступная медицина, качественное образование, устойчивый заработок.

«В сердцевине моего стратегического курса – идея Справедливости», – подчеркнул в Послании Глава государства. Этот принцип сразу задает и главный критерий оценки реформ: насколько последовательно развитие страны расширяет возможности человека и повышает качество его жизни. В этой логике можно выделить восемь основных направлений, включая обновление инфраструктуры регионов.

Программа «Народная стройка» предусматривает развитие социальных, транспортных и инженерных объектов. До конца 2029 года на инфраструктурную модернизацию из Национального фонда планируется направить около 6,5 трлн тенге.

Вторым направлением реформирования следует считать совершенствование системы госуправления. Глава государства последовательно, год за годом ведет госаппарат к повышению компетентности и ответственности. Практический смысл новых заявленных преобразований – пересмотр управленческой структуры для устранения дублирования функций и сокращения бюрократии. Комплексный план управленческой реформы должен быть представлен до 1 июня 2027 года.

Еще одним приоритетом Пос­лания стало развитие среднего бизнеса, обновление инвестиционных механизмов и подготовка нового Гражданского кодекса, призванные создать условия для стимулирования экономической деятельности.

Президент предложил обсудить трехлетний мораторий на проверки малого и микробизнеса с начала 2027 года. Одновременно обозначена необходимость устранения противоречий и излишней нагрузки в налоговом законодательстве.

«Налоговый кодекс – не догма», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. Для семей, живущих доходами от собственного дела, понятность и предсказуемость правил налогообложения имеют первостепенное значение.

Предложение о повышенном налогообложении крупных состояний также требует взвешенной проработки с учетом защиты собственности и инвестиционных стимулов. Хотелось бы отметить, что предложенная Главой государства инициатива подчеркивает незыблемость президентских устремлений к достижению справедливости.

Говоря о развитии цифровой экономики, нужно отметить, что Президент дал поручение сформировать упрощенный правовой режим цифровой занятости, который отражает переход к более широкому участию граждан в современной экономике через расширение возможностей цифрового заработка. Цифровые платформы могут облегчить продажу продукции, поиск заказчиков и оказание услуг. Особенно важны такие возможности для жителей сел и небольших городов. Реальный результат работы госорганов в этом направлении будет зависеть от цифровых навыков, доступности сервисов и способности предприятий применять новые инструменты.

Другая задача – укрепление энергетической и транспортной основы экономики, достижение к 2029 году профицита выработки электроэнергии – также непосредственно связана с интересами населения. Надежное электроснабжение необходимо жилищно-коммунальному сектору, больницам, школам и предприятиям. Новые мощности, модернизация транспортных и инженерных сетей создают основу для экономического роста.

Общественно значимыми направлениями остаются модернизация сельского хозяйства и водопользования. Заблаговременное финансирование, глубокая переработка сельхозпродукции должны повысить эффективность отрасли. Для сельчан особенно важны доступность господдержки и устойчивые каналы сбыта. Результат следует оценивать по жизнеспособности хозяйств и росту доходов сельских семей.

Отдельным важным поручением Главы государства стоит совершенствование отрасли водных ресурсов. Согласитесь, в этой сфере давно следует навести порядок. Бездумно сливать питьевую пресную воду в канализацию, мыть ею автомобили – верх расточительности.

«Наша экономика требует долго­срочного финансирования», – отметил Президент. Поэтому расширение инвес­тиционного кредитования должно помогать предприятиям в осуществлении проектов, создающих новые рабочие места. Особое значение имеет доступность ресурсов для фермеров. Вместе с развитием сферы переработки это способно укрепить экономику сельских территорий и дать людям больше возможностей работать рядом с домом.

Наконец, следует подчеркнуть, что предлагаемое с 1 января 2027 года увеличение минимальной заработной платы до 110 тыс. тенге укрепит благополучие почти 1,8 млн человек. Для сохранения эффекта этой меры Правительству необходимо провести серьезную работу по сдерживанию инфляции для сохранения покупательной способности доходов.

В своем Послании Глава государства ставит задачи по развитию системы: адресность помощи, первичной медицины и инклюзивного образования, строительства жилья, школ, больниц, объектов культуры. Доступ к образованию, медицинской помощи, к новым профессиям и доходам определяет жизненные перспективы человека. Именно такие результаты придают реформам долгосрочные смысл и поддержку.

Инфраструктурные и технологичес­кие проекты должны сопровождаться подготовкой специалистов, возможнос­тями переобучения и вниманием к пот­ребностям разных групп населения.

Главный вызов при таком глобальном масштабе задач – качество исполнения. Одновременное начало крупных проектов создает нагрузку на бюджет, строительную отрасль и систему управления. Поэтому необходимы реалистичные сроки, открытая отчетность и оценка будущих расходов на содержание новых объектов.