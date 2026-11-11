Будущее – за AI и молодежью

Общество
Елена Левкович
корреспондент отдела политики

Экспертно-студенческая дискуссия, предполагающая диалог поколений и посвященная обсуждению Пос­лания Главы государства, прошла в Астане на площадке Qazaq AI Research University. Организатором мероприятия выступил научно-исследовательский центр «Молодежь» под эгидой Қазақстан Халық Кеңесі. Участие в нем приняли представители экспертного и академичес­кого сообщества и студенты, обсудившие обозначенные в Послании стратегические приоритеты и роль молодого поколения в их реализации.

фото организаторов

Основными темами дискуссии стали цифровая трансформация республики, формирование цифровой экономики, развитие предпринимательства и человеческого капитала. В контексте обозначенных Главой государства задач участники рассмот­рели перспективы внедрения новых технологий, возможности их применения в различных отраслях.

Дискуссия также охватила тематику повышения качества подготовки специалистов, адаптации образовательных программ к требованиям современной экономики и укрепления взаимодействия университетов с работодателями. Формат открытого диалога позволил студентам напрямую обратиться к спикерам – представителям госорганов и экспертного сообщества: задать интересующие вопросы и представить собственное видение перспектив развития Казахстана.

Ректор Qazaq AI Research University Сапар Токсанов уверен: развитие цифровой экономики для нашей страны – первостепенная задача, и у нас есть все предпосылки для этого.

– Те результаты, наработки, которые уже сейчас имеются в Казахстане в области цифровизации, автоматизации, искусственного интеллекта, свидетельст­вуют о высоком уровне в этих сферах. Но основная цель – качест­венные кадры. Наш институт занимается развитием направления AI Plus X модели, то есть это внедрение фундаментальной подготовки по искусственному интеллекту: сюда входят логика, алгоритмика, математика, Deep Learning (глубокое обучение). Это в том числе и отраслевая подготовка, ведь нам нужны специалисты, которые будут внедрять AI в различные отрасли, понимая, как оптимизировать бизнес-процессы, выстраивать цифровизацию при помощи искусственного интеллекта, – прокомментировал глава вуза.

По словам Сапара Токсанова, интерес к подобным направлениям­ растет. В университете, который открыл свои двери в апреле текущего года, обучается около 500 студентов, но спрос очевиден. В вузе уже есть несколько программ магистратуры, запущен курс Foundation для школьников 10–11-х классов с целью ранней профориентации.

О важности качественных кад­ров говорил и председатель комиссии по вопросам образования и человеческого капитала Қазақстан Халық Кеңесі, член попечительского совета общест­венного фонда «Қазақстан халқына» Мурат Абенов. Он напомнил, что в своем обращении Президент дал жесткую оценку чиновникам, которые обещают внедрять ИИ, но в большинстве случаев все остается на уровне презентации и разговоров. По мнению спикера, многие чиновники «подводят» Президента не потому, что не хотят что-то делать, а скорее ввиду нехватки соответствующих знаний.

Мурат Абенов призвал замечать талантливых студентов, выискивать их по стране, давая возможности для самореализации. При этом он отметил: образовательный госзаказ обходится бюджету очень дорого, а обучают всего по 300 профессиям, что не покрывает потребности современности.

– Во множестве сфер – острая нехватка профильных специалистов. Мы пришли к тому, что образование идет в одну сторону, а экономика – в другую. Президент сделал на этом акцент и призвал к соответствующим выводам, – сказал Мурат Абенов.

Экспертно-студенческая дис­куссия стала площадкой для обсуждения приоритетов Пос­лания Главы государства через призму интересов и возможнос­тей современной молодежи.

#молодежь #дискуссия #Қазақстан Халық Кеңесі #Диалог поколений

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