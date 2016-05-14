​Будущее – за библиотеками

Перед началом встречи читатели и гости библиотеки знакомились с материалами книжной выставки «Ұлы даланың дара тұлғасы», рассказывающими о жизненном и творческом пути поэта, писателя, ученого, лау­реата Государственной премии, видного общественного деятеля.

Поздравить Олжаса Сулейменова с юбилеем пришли депутаты Мажилиса, представители общественности и интеллигенции, почитатели его творчества, студенты и начинающие поэты. Прозвучало много красивых и добрых слов, которыми подчеркивался интеллектуальный вклад Олжаса Сулейменова, его произведений в культурную жизнь страны, формирование гражданской позиции казахстанцев. Начинающие литераторы и молодые акыны читали стихи известного и любимого поэта.

Олжас Сулейменов поделился творческими планами: рассказал о том, что уже много лет занимается изучением этимологии слов и планирует в нынешнем году выпустить книгу, заверил читателей, что есть и множество других тем, волнующих его, а значит, будут новые издания. Олжас Омарович ответил на вопросы читателей и сказал напутственные слова молодым дарованиям. Народный писатель Казахстана выразил уверенность, что печатное слово имело и будет иметь важное значение в современном мире, при этом подчерк­нув, что «сила нации не в арсеналах, сила нации – в библиотеках».

В главную библиотеку столицы многие пришли с книгами О. Сулейменова и в завершение встречи имели возможность получить автограф писателя и даже сфотографироваться с ним.