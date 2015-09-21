Будущее за институтами мира и согласия

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Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы
Напомним, что «Когамдык келесем» – новые организации, созданные по специальному Указу Президента РК в 2014 году во все регионах страны. Их главная миссия – эффективное содействие и обеспечение работы Ассамблеи народа Казахстана во всех направлениях их деятельности. Во многих областях они созданы на базе домов дружбы, со сложившимися функциями и кадрами.
По словам заместителя директора КГУ «Когамдык келесем» при Президенте РК Жанны Шаймуханбетовой, как у любой новой организации, в ней постепенно решаются организационные вопросы, совершенствуются нормативные документы, выстраивается структура. Все эти вопросы обсуждались на этом заседании с участием директоров и методистов домов дружбы и КГУ «Когамдык келесем». В первую очередь обсуждались вопросы повышения эффективности деятельности организации. Участники говорили о том, какие инновационные методики необходимо внедрять, чтобы работать на новом качественном уровне с этнокультурными объединениями, что надо менять в работе домов дружбы, которые население воспринимает как места, где проводятся только песни, танцы и выставки кулинарных блюд.
– Ассамблея народа Казахстана должна позиционировать себя, как организация, которая имеет более значимое место в жизни общества, которой до всего есть дело, – сказала Ж. Шаймуханбетова. – Это и медиация, потому что для нас важно предотвращать различные споры и конфликты на заре их возникновения, вопросы изучения государственного языка, повышения интереса молодежи к вопросам интернационализма и многонациональности. Каково будущее этносов в нашей стране и насколько они связывают свое будущее с Казахстаном? Насколько сильны миграционные настроения, если они есть? Много вопросов над которыми должна работать ассамблея.
Ж. Шаймуханбетова напомнила, слова Президента Казахстана о том, что Ассамблея народа Казахстана – это все 17 млн казахстанцев, которые должны быть неравнодушны ко всему, что происходит в нашей стране и обществе.
Насколько мы позиционируем нашу казахстанскую идентичность? Как построить воспитание нового казахстанского патриотизма? Эти вопросы обсуждались на заседании. Были предложены новые инновационные методики работы по всем этим направлениям, которые обязательно привнесут в работу АНК инновационный вектор.
Собравшиеся подчеркнули, что будущее именно за институтами мира, согласия и национального единства.

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