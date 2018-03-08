– Объемы электронной коммерции в мире достигают 2 триллионов долларов. Доля e-commerce в розничном бизнесе в 2017-м, к примеру, Китая, США и Великобритании, превысила 10%, России – 4%. В Казахстане этот показатель в прошлом году составил приблизительно 2,6%. Какова ситуация на данный момент?

– Онлайн-торговля, существующая в развитых странах с конца прошлого века, вошла в нашу жизнь в 2012–2015 годах и последние 2 года является неотъемлемой частью быта. При этом она несет как новые вызовы, так и новые возможности. Если лет 5 назад казалось, что у Казпочты нет будущего – пенсионеры стали получать пенсии в банках, количество писем и газет катастрофически сокращалось, то сейчас почтовое ведомство неплохо развивается за счет цифровизации и растущего рынка электронной коммерции.

Ее объем в Казахстане в прошлом году составил около 200 миллиардов тенге, в этом процессе оказалась задействована тысяча без малого субъектов МСБ. В прошлом году Казпочтой дос­тавлено около 17 миллионов посылок, и их число ежегодно удваивается. Только за один день, 11 ноября, казахстанцы купили более 4 миллионов единиц товаров на площадке Aliexpress.

Сейчас на каждого жителя рес­публики приходится 1,2 посылки в год, тогда как в развитых странах, таких как Япония и Южная Корея, этот показатель достигает 30–35. Но я уверен, что в ближайшие 2–3 года и в Казахстане будут получать по почте до 10 отправлений в год.

Думаю, точка невозврата уже пройдена: казахстанцы быстрее адаптируются к новшествам, и мы должны их обеспечить соответствующими услугами. Населению и бизнесу надо активней переходить в онлайн. Для этого Правительство утвердило «Дорожную карту по развитию электронной торговли в РК», в которую включены все необходимые мероприятия по развитию логистики, платежных инструментов, повышению цифровой грамотности населения, а также компетенции МСБ в онлайн-бизнесе.

– Какие преимущества дает онлайн-коммерция, кроме выхода из «тени»?

– Во-первых, она намного дешевле. Если та же футболка в магазине стоит 1 000 тенге, то на сайте ее стоимость может составлять 400. Более того, принятый в прошлом году Налоговый кодекс избавил интернет-магазины от выплаты ИПН (индивидуального подоходного налога) и КПН (корпоративного подоходного налога) сроком на 5 лет.

Чтобы открыть онлайн-бизнес, нужно создать интернет-магазин, выбрать платежную систему, иметь склад и логистическую компанию. Но, к счастью для бизнесменов, все эти виды услуг на нашем рынке уже существуют. Не надо открывать собственный магазин в реале, потому что есть маркет-плейсы, инфраструктура, где можно, не создавая отдельные сайты, напрямую выставлять свои товары. Это Aliexpress в Китае, Amazon в США, Olx.kz, market.kz, satu.kz у нас. В качестве складов мы предлагаем фулфилмент-центры, оказывающие услуги по хранению, упаковке товара и доставке до клиента.

Что касается платежных инструментов, то у Казпочты тоже есть свои, к которым уже подключены все эти площадки. Единственная проблема, тормозящая развитие электронной коммерции, – комиссии банков, но мы ее решаем.

Так что сейчас для любого граж­данина открыть онлайн-бизнес очень легко, а главное, выгодно. Те, кто торгуют на рынке или в торговых центрах, могут рассчитывать только на посетителей этих магазинов, а когда продавцы выходят в онлайн, их покупателями становятся все казахстанцы. Конечно, приходится ждать доставки, но это компенсируется временем, сэкономленным на шопинге.

Развитие электронной коммерции привело к тому, что в США, к примеру, некоторые торговые сети становятся банкротами, держатся более-менее крупные, но они тоже переходят в онлайн. Доставка в черте города там занимает 2 часа. И к нам это тоже скоро придет. Для этого мы сейчас автоматизируем нашу инфраструктуру, оптимизируем бизнес-процессы и внедряем высокотехнологичные сервисы.

– Е-commerce – комплексная программа, и для ведения элект­ронной торговли необходимы специалисты.

– Да, сегодня уже проводится обучение и переобучение населения с целью повышения финансово-предпринимательской грамотности через НПП «Атамекен». Казпочта как оператор инфраструктурной электронной коммерции также будет обучать граждан тому, как открыть интернет-магазин, продвигать его в сетях и продавать свои товары. Важно научить предпринимателей пользоваться электронными средствами платежей.

Мы перепрофилировали наш ­e-commerce-центр в Астане на то, чтобы бесплатно обучать население и бизнес доносить все преимущества электронной коммерции. Ведь наш бизнес – это посылки, и чем больше людей будут покупать онлайн, тем выгоднее станет Казпочте.

Сейчас подбираем экспертов, с которыми в ближайшее время поедем по стране с обучающими курсами. А также откроем е-commerce-центры в Алматы, Шымкенте, Караганде и, возможно, в Актобе.

– В республике уже приступили к осуществлению госпрограммы «Цифровой Казахстан». Какими достижениями может гордиться Казпочта?

– Казпочта оказывает все виды почтовых и банковских услуг, кроме выдачи кредитов. У нас есть 2 канала продаж – оффлайн, где задействованы почтовые отделения, и онлайн. Это, например, мобильное приложение post.kz, где можно, к примеру, отследить продвижение вашего почтового отправления от момента его приемки до доставки.

Несмотря на то что население активно уходит в Интернет, мы не намерены сокращать наше присутствие в городах и селах, более того, в текущем году планируем за счет франчайзинга увеличить число почтовых отделений с 3,5 до 5 тысяч. И это тоже цифровизация, ведь эта схема не работала бы, если б не было IT-инфраструктуры.

У нас действуют 110 супермаркетов посылок и 151 почтомат, где благодаря организационным и цифровым изменениям до нескольких минут сократилось время выдачи-получения почтового отправления.

Более полутора тонн корреспонденции уже доставлено дронами, которые мы запустили в отдаленных населенных пунк­тах. С сентября минувшего года наши квадрокоптеры налетали 18,5 тысячи километров. Скоро начнем тестовые полеты беспилотников с посылками весом до 4 килограммов.

В Астане и Алматы открыты пилотные цифровые офисы – это отделения, где работают не привычные всем девушки-операторы, а гибридные банкоматы, электронный кассир, почтомат и VR-агент. Там клиенты могут самостоятельно получить поч­товые и финансовые услуги, примерить и купить одежду из онлайн-магазина, отправить или получить посылку в почтомате, а также использовать весь спектр услуг сайта post.kz, включающего денежные переводы, оплату коммунальных платежей, штрафов за нарушение ПДД, покупку авиа- и железнодорожных билетов и многое другое.

Автоматизирован сортировочный центр в Алматы, где количество обрабатываемых посылок увеличилось с 10 тысяч до 120 тысяч в сутки. Внедрен пост-трекинг, благодаря которому можно отслеживать весь путь посылки. За год сроки доставки по Казахстану сокращены с 16 до 6 дней, в текущем году намерены довести доставку до 3 дней. Из других стран посылки приходят в 2,5 раза быстрее: за 18 дней вместо 45.

Конечно, еще живы стереотипы по отношению к Казпочте о том, что она медленно доставляет или теряет посылки, и раньше, действительно, были такие проб­лемы. Но в последние 3–4 года произошли качественные изменения, многое удалось решить, в том числе за счет цифровизации систем и процессов.

Мы продолжаем работу в этом направлении. Наша новая стратегия подразумевает цифровую и организационную трансформацию, развитие e-commerce в качестве основного бизнеса. Планируем, что доходы компании в ближайшие 5 лет вырастут на 70%, а производительность труда – более чем в 2 раза.