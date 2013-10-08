Будущее – за партнерами

В фойе школы была развернута интерактивная выставка «Германия в чемодане». В двух «саквояжах», приспособленных к переездам, представлена мультимедийная информация о Федеративной Республике Германия – ее истории, культуре, образовании, экономике. Интерактивная выставка будет путешествовать по всему Казахстану, после столицы она отправится в Усть-Каменогорск, Костанай и дальше. А в актовом зале звучала домбра. Дети показали немецкому послу и гостям из германского Гете-Института небольшой концерт.

Напомним, что это вторая партнерская школа в Астане, подобная уже пять лет функционирует в столичной школе-гимназии № 62, а всего их в Казахстане пять. Ученики школы № 62 уже не раз выезжали в Германию для занятий в летних языковых лагерях, кто-то уже учится в этой стране. Начало проекту положило Министерство иностранных дел ФРГ. Цель начинания – патронат и поддержка по всему миру школ, которые уделяют большое внимание изучению немецкого языка, вызывая тем самым интерес к Германии.

Дулат МОЛДАБАЕВ