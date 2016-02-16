​Будущее – за самоуправлением

– Маслихаты являются органами местного самоуправления, призванными эффективно развивать экономику конкретного населенного пункта, – считает Куат Хажумуханович. – В Стратегии «Казахстан-2050» говорится о том, что представительные органы на местах должны быть наделены как можно большими полномочиями.

Несколько лет назад Усть-Каменогорск стал пилотным населенным пунктом, где впервые в Казахстане появились комитеты местного самоуправления. Одним из координаторов проекта все эти годы являлся и международный эксперт ООН в области прав человека и уголовной юстиции Куат Рахимбердин.

– Необходимо постоянно заниматься вопросами повышения уровня правовой культуры населения и формирования казахстанского патриотизма, особенно среди молодежи, – говорит он.

По словам К. Рахимбердина, депутаты городского маслихата ставят перед собой задачу сделать Усть-Каменогорск безопасным и комфортным во всех отношениях городом.