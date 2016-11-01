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​Будущее – за «зеленой» энергетикой
Наталья РЫЖКОВА, Караганда

Лучшие разработки соберет меж­дународная выставка «Астана ЭКСПО-2017». Она продемонстрирует не только, какой будет энергетика будущего, но и связанную с потребностями в ней проб­лематику развивающихся государств. Этому посвятили республиканскую научно-практическую конференцию «ЭКСПО-2017: технологии будущего» МОН РК, КарГУ, столичный филиал РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья», Палата предпринимателей области и технопарк «Сарыарка». Представители вузов, НИИ и предприятий обменялись мнениями и исследованиями по актуальным воп­росам, касающимся возобновляемых источников энергии.

Сберегающие технологии, повышение энергоэффективности, водные ресурсы, управление отходами стали главными в научно-технических разработках ученых. На выставке были представлены проекты КарГУ, прошедшие вузовский и областной туры и направленные в Минэнерго РК для участия в ЭКСПО-2017. По словам руководителя центра коммерциа­лизации технологий университета Асхата Балтабекова, на конференцию представили запатентованные образцы. Среди них и проекты лаборатории инженерного профиля, о которых доложил на пленарном заседании доктор химических наук, профессор Едыге Мустафин.

Молодые ученые под руководством кандидата физико-математических наук, доцента Виктора Юрова предложили представителям предприятий беспроводной датчик измерения влажности зерна. Представляет интерес создание производственного кластера экологически чистой, энерго- и ресурсосберегающей технологии электролучевой наплавки на детали горнодобывающего и неф­тепромыслового оборудования. Актуально серийное производство национальных сувениров с символикой ЭКСПО-2017 на базе современных технологий.

Кандидат химических наук Нурлан Мерхатулы и его соавторы представили биотопливо второго поколения, которое получили из травянистых растений Казах­стана. Ученые Баешовы разработали устройство для беспроводной транспортировки электроэнергии и соз­дали способ непосредственного преобразования тепловой энергии в электрическую. А из того, что уже внедрено и действует в производстве, выделяется промышленный прототип установки по очистке сточных вод предприя­тий. Продукт сотрудничества доктора технических наук, профессора Хылыша Омарова и кандидата биологических наук Александра Пудова экономит пресную воду, которая, по прогнозу ученых, скоро станет повсеместным дефицитом. Уже сегодня дорого обходится ее использование в промышленности. А как быть малым предприятиям, например котельным и автомойкам? Для таких и придумали установку. Смысл ее в электролизере, основанном на пропускании тока через отходы алюминия в воде. Его гидрат выступает коагулянтом, в соединении с которым все загрязнения оседают на дно и легко утилизируются.

– Мы получаем чистую техническую воду в возврат на нужды предприятия с экономией 60–75%. До полного объема в нее добавляется лишь 25%. Процесс очищения и использования той же воды происходит бесконечно, без ущерба для производства, – рассказал Александр Пудов.

Разработка помогает предприя­тиям выжить в условиях кризиса, что показал опытный образец, установленный два года назад на Новотихоновском карьере АО «Дорстройматериалы». Полностью автоматизированный комплекс смягчает жесткую воду из скважины для паровых котлов в котельной. Раньше котлы зарастали накипью. Для их разборки и чистки приходилось каждое лето набирать работников. Теперь отпала нужда в ремонтах, утверж­дают производственники, с удовлетворением отмечая экономию денег и времени.

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