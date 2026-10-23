Будущее зависит от каждого из нас

В мероприятии приняли участие депутаты Курултая Респуб­лики Казахстан, представители Қазақстан Халық Кеңесі, госор­ганов, научного сообщества, этно­культурных объединений и общественных организаций.

На повестке предпраздничного мероприятия оказались такие немаловажные вопросы, как исторические этапы становления казахстанской государственнос­ти, значение Дня Республики и ключевые вехи развития независимого Казахстана.

Депутат Курултая Марат Башимов акцентировал: конституционная реформа текущего года берет свое начало с той самой исторической Декларации о государственном суверенитете – правового акта, с которого начался процесс формирования современной государственности.

– Суверенитет обозначает само­стоятельность во внутренней и внешней политике, обозначает, что публичная власть должна быть независимой, соз­дающей свои государственные институты, специальные службы и правоохранительную систему. Все эти понятия и нашли отражение в Декларации о государственном суверенитете. Более того, она стала тем документом, который положил начало всем другим конституционным законам, – отметил депутат.

Говоря о новой Конституции, Марат Башимов подчеркнул: Основной закон – исключительный повод для гордости, ведь именно он провозглашает, оберегает те принципы межэтничес­кого единства и многовековой дружбы, которые помогли выс­тоять народу Казахстана в самые непростые времена. И вместе с тем Конституция ориентирована на будущее казахстанцев.

– Самое главное, чтобы дети наши росли и верили в свою страну, в крепкую дружбу народов, продолжая беречь то, что уже сделано, – заключил Марат Башимов.

Заместитель председателя Қазақстан Халық Кеңесі Дмитрий Останькович в своем выс­туплении отметил, что особый символизм – говорить о столь значимом государственном празднике в стенах Дома дружбы, в месте, где встречаются разные культуры и традиции, укреп­ляется взаимное уважение и единство нашего народа.

– За годы независимости Казахстан укрепил свои государственные институты, утвердился на международной арене и прошел большой путь развития. Одно из важнейших достижений – сохранение мира, общественного согласия и взаимного уважения между представителями разных этносов и конфессий. Сегодня мы вступаем в новый этап конституционного развития, новая Конституция определяет правовые основы дальнейшего развития государства, закрепляя права и свободы человека, верховенство Конституции и ответственность государственных органов. Ее принципы должны воплощаться в повседневной жизни, а уважение к закону, правам человека и достоинству каждого гражданина должно стать общей нормой, – сказал заместитель главы Народного совета.

Дмитрий Останькович подчерк­нул: Қазақстан Халық Кеңесі играет важную роль в развитии общественного диалога, он приз­ван объединять представителей общественных организаций, этнокультурных объединений и других институтов гражданского общества, содействовать укреплению общенационального единства и выработке предложений по актуальному вопросу развития страны.

– Убежден, что настоящий диалог начинается с готовности услышать человека, понять его проблемы и вместе искать решение. Доверие между обществом и государством формируется реальной работой в интересах граждан. Наша сила в единстве, которое не требует от нас быть одинаковыми. Напротив, уважая культурную самобытность друг друга, мы укрепляем взаимное доверие и вместе строим будущее нашей общей Родины, – отметил спикер.

Он призвал не забывать, что истинный патриотизм – это не только гордость за свою страну, но в первую очередь готовность честно трудиться, уважать сограж­дан, соблюдать закон и участвовать в решении общественных проблем. Будущее Казахстана, подчеркнул Дмитрий Останькович, зависит от каждого из нас, от наших пос­тупков, профессионализма, граж­данской позиции и способности слышать друг друга.

В ходе заседания круглого стола воспоминаниями и мыслями поделился Народный Герой Казахстана, генерал-лейтенант Бахытжан Ертаев. Он, в частнос­ти, особо подчеркнул важность патриотического воспитания молодежи в духе созидания и любви к Родине. Каждый, по его мнению, должен жить, задавая себе вопрос: «Что я могу сделать для своего родного аула, города, области, страны?»

– Молодежь – это будущее. И наша задача – ради будущего страны протянуть руку молодым гражданам, вовремя поддержать, направить. Мы должны сберечь и передать им ту идею, которая заложена в нас, – любовь к своей стране, народу, истории, – эмоционально обратился Бахытжан Ертаевич к собравшимся.

Кроме того, участники встречи обсудили взаимосвязь конституционных ценностей и принципов единства, а также их ключевую роль в укреплении общественного согласия, формировании гражданской ответственности и обеспечении устойчивого развития государства.