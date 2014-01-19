Политика

Будущее зависит от нас

В своем Послании «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» Глава государства сделал акцент на повышении уровня отечественной науки, создании новых возможностей для раскрытия потенциала казахстанцев, которые определят будущее нашей страны. Ведь человеческий капитал на сегодня является самым важным и дорогим ресурсом.

Особо хочется подчеркнуть важность создания долгосрочной концепции культурной политики, которая должна сохранить уникальность национальной ментальности и в то же время стать более конкурентоспособной. Ведь культура является одним из показателей развития государства. Все, что требуется от нас, – не быть равнодушными к судьбе своей страны и всем вместе приложить максимум усилий, чтобы осуществить стратегический план. 

Президент очень правильно заметил, что мы выходим на другой уровень, имея ресурсы и кадры для решения более масштабных задач. На примере театра Astana Opera могу с уверенностью сказать, что мы уже реализуем такую политику в стенах нового храма искусств и имеем определенные результаты. Артисты, прошедшие сложнейший конкурс, работая на сцене театра, уже получили высокую оценку мировых оперных и балетных критиков. Ярким свидетельством этого является приглашение нашего театра выдающимся маэстро Валерием Гергиевым на гастроли в Санкт-Петербург, в Мариинский театр. За столь короткий период Astana Opera стал полноправным членом мирового культурного сообщества, заключил меморандум о сотрудничестве с девятью ведущими театрами мира, что доказывает правильность изб­ранного курса. В целом считаю, что сценическое искусство Казахстана развивается стремительно, и это позволит нам встать в один ряд с ведущими театрами мира. 

Все сферы – социальная, экономическая, политическая – являются неотъемлемыми час­тями одного целого организма, который должен слаженно функционировать. Нынешнее Послание определяет и болевые точки, которые обозначил Нурсултан Назарбаев, и одновременно указывает пути решения проблем. А насколько будет легким или трудным этот путь, зависит от каждого из нас, поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы из года в год улучшалось благосостояние нашего народа. Важно помнить, что будущее зависит только от нас самих, наших решений и принятых мер.

Толеген МУХАМЕДЖАНОВ, директор Государственного театра оперы и балета Astana Opera

Популярное

Все
Жамаубаев отказался раскрывать размер зарплаты премьер-министра без его разрешения
За последние пять лет (2017-2021) в Казахстане на свет появилось более 90 тысяч «торопыжек» – именно так называют малышей, родившихся раньше срока
Очередной блэкаут в Атырау оставил без света и тепла тысячи горожан
Мы провели свое расследование и выявили причины участившихся столкновений птиц с самолетами на примере города Актау
Казахстан возьмет заём у МБРР для финансирования дефицита бюджета
В самом большом актюбинском бассейне 5 лет хлорировали воду, не меняя её
Жумагулов проведёт бой против Джонсона на турнире UFC
Бесценная эстафета добра
Генеральная линия для генерального плана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 ноября
Зеркало жизни и времени
«Мерей» вместо резиденции акима
Приоткрывая тайны древней жизни
Шелковый путь театров
Дефицит безопасности
«Папа, я у тебя есть!»
"Будет жесткий спрос" – Абаев о подготовке казахстанских спортсменов к ОИ-2024
14 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Карагандинской области
Hanbok Fashion Show
​​​​​​​Не пашней единой
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
"Не хотели хайповать" – Кажыкен ответил, почему не приехал на место ЧП в Шахтинске
Из Казахстана планируют открыть регулярные рейсы в Пакистан
Турсынбекова рассказала, как планирует бороться с бытовым насилием
Трехмесячная девочка скончалась во время забора крови в поликлинике Жамбылской области
Взрыв газа в кафе в Курчатове: пострадал один человек
Смертельное ДТП: фура протаранила грузовик на трассе Алматы - Оскемен
Какие документы подписаны по итогам саммита Организации тюркских государств
Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств – Токаев
В Казахстане проведут ІІ Тюркскую универсиаду
Цитату Токаева о поддержке территориальной целостности всех государств разъяснил пресс-секретарь
Павлодарские полицейские прокомментировали видео, где житель Аксу обвинил их в наркоторговле
Квартиру подарили семье мальчика, лишившегося рук от удара током
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
Машину-двойника выявили в Акмолинской области

Читайте также

Президент , Международное сотрудничество , Политика
Касым-Жомарт Токаев встретился с вице-президентом Еврокомис…
Политика , Сенат
Семьи казахстанских дипломатов смогут работать в Швейцарии
Политика
Иностранные дипломаты ознакомились с ходом подготовки к выб…
Политика , Кадровые назначения , Правительство
Бекболат Молдабеков назначен вице-министром юстиции Казахст…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]