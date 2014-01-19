Будущее зависит от нас

В своем Послании «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» Глава государства сделал акцент на повышении уровня отечественной науки, создании новых возможностей для раскрытия потенциала казахстанцев, которые определят будущее нашей страны. Ведь человеческий капитал на сегодня является самым важным и дорогим ресурсом.

Особо хочется подчеркнуть важность создания долгосрочной концепции культурной политики, которая должна сохранить уникальность национальной ментальности и в то же время стать более конкурентоспособной. Ведь культура является одним из показателей развития государства. Все, что требуется от нас, – не быть равнодушными к судьбе своей страны и всем вместе приложить максимум усилий, чтобы осуществить стратегический план.

Президент очень правильно заметил, что мы выходим на другой уровень, имея ресурсы и кадры для решения более масштабных задач. На примере театра Astana Opera могу с уверенностью сказать, что мы уже реализуем такую политику в стенах нового храма искусств и имеем определенные результаты. Артисты, прошедшие сложнейший конкурс, работая на сцене театра, уже получили высокую оценку мировых оперных и балетных критиков. Ярким свидетельством этого является приглашение нашего театра выдающимся маэстро Валерием Гергиевым на гастроли в Санкт-Петербург, в Мариинский театр. За столь короткий период Astana Opera стал полноправным членом мирового культурного сообщества, заключил меморандум о сотрудничестве с девятью ведущими театрами мира, что доказывает правильность изб­ранного курса. В целом считаю, что сценическое искусство Казахстана развивается стремительно, и это позволит нам встать в один ряд с ведущими театрами мира.

Все сферы – социальная, экономическая, политическая – являются неотъемлемыми час­тями одного целого организма, который должен слаженно функционировать. Нынешнее Послание определяет и болевые точки, которые обозначил Нурсултан Назарбаев, и одновременно указывает пути решения проблем. А насколько будет легким или трудным этот путь, зависит от каждого из нас, поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы из года в год улучшалось благосостояние нашего народа. Важно помнить, что будущее зависит только от нас самих, наших решений и принятых мер.

Толеген МУХАМЕДЖАНОВ, директор Государственного театра оперы и балета Astana Opera