В первом цикле программы приняли участие 27 компаний, представляющих пищевую промышленность, машиностроение и производство строительных материалов. Для участников первого этапа программы совместно с международными экспертами было разработано 105 инициатив роста. Эффект от их реализации к 2018 году ожидается ощутимый. Это и увеличение выручки компаний на 170 млрд тенге, и создание порядка 5 тыс. рабочих мест, увеличение экспорта на 35 млрд тенге, замещение импорта на 66 млрд тенге.

На сегодня большая часть из 105 заявленных инициа­тив запущена. Компании получили как консультативную, так и финансовую, государственную, институциональную поддержку при участии Министерства по инвестициям и развитию, Министерства национальной экономики, Национальной палаты предпринимателей, экспертов McKinsey.

– В рамках первого этапа поступили инициативы от компаний – участников программы на сумму 190 миллиардов тенге. Из этой суммы инициативы на 44 миллиарда тенге были одобрены по линии всех организаций «Байтерека», а 33 миллиарда тенге уже выделены, – прокомментировал председатель правления холдинга Куандык Бишимбаев.

При этом компания McKinsey, по его словам, предложила немало инициатив нефинансового характера, связанных, к примеру, с повышением производительности, эффективности управления, вытеснением импорта на рынке, внедрением практик «бережливого производства». К примеру, компании «Алина Менеджмент», «Агропродукт» только благодаря нефинансовым мерам, повышению эффективности от своих внутренних процессов повысили объемы производства, удовлетворенность своих клиентов от выпускаемой ими продукции, что, безусловно, сказалось на их финансовых результатах.

На втором этапе реализации программы «Национальные чемпионы» планируется расширить охват отраслей, но при этом сконцентрироваться на более крупных компаниях. В частности, к участию в программе допускаются компании из таких отраслей экономики, как обрабатывающая промышленность, услуги, сельское хозяйство.

На заседании управляющего комитета председатель президиума НПП Т. Кулибаев оценил проводимую «Байтереком» совместно с консультантами работу по улучшению в стране бизнес-климата как очень полезную и заверил, что НПП будет ее поддерживать и активно участвовать в ней. Особенно важно, по его мнению, то, что проводится диагностика предприятий, определяются системные меры отраслевого регулирования, вопросы совершенствования законодательства.

Наряду с этим, отработаны методика, критерии оценки предприятий, позволяющие установить, насколько они жизнеспособны, в состоянии ли принимать инновации, вести инвестиционную работу.

– «Байтерек» совместно с консультантами рассмотрел наиболее часто возникающие вопросы. Они касаются и маркетинговой политики, и инвестиционной деятельности, и улучшения корпоративного управления. И такие небольшие правильные усилия привели к тому, что, например, ряд предприятий увеличил свою долю на рынке без дополнительных финансовых вливаний, – констатировал Т. Кулибаев. Он предложил коррелировать программу «Национальных чемпионов» и подведение итогов конкурса «Алтын сапа», а также подключить к реализации второго этапа программы банки второго уровня.

Все внесенные на заседании предложения были концептуально одобрены управляющим комитетом. Кандидатов для участия во втором цикле программы планируется представить в апреле текущего года.