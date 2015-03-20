Будущие члены ЕАЭС должны придерживаться принципов союза – Лукашенко

Политика
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Айнур Курамысова
Присоединившиеся к Евразийскому экономическому союзу страны должны придерживаться выработанных принципов. Такое мнение выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко, подводя итоги трехсторонней встречи с Нурсултаном Назарбаевым и Владимиром Путиным в Астане, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Важно то, что несмотря на наши небольшие делегации, Россия, Беларусь и Казахстан провели очень продуктивную встречу для снятия всех сложных проблем, которые существуют между нашими государствами", – сказал Лукашенко.

Глава Беларуси считает, что хорошие двусторонние отношения – это план в копилку Евразийского экономического союза, который начал функционировать с 1 января 2015 года.

"Мы также обсудили проблемы вступления Кыргызстана в наш экономический союз – это тема нашего предстоящего обсуждения. И однозначно подтвердили свое непреодолимое желание, чтобы вновь вступающие в наш союз придерживались тех классических принципов, которые нами были выработаны. Нам дорогого стоило формирование этого союза, поэтому новые члены должны придерживаться тех принципов, которые нами выработаны", – отметил Президент Беларуси.

В ходе встречи, по словам Лукашенко, без внимания не остались и вопросы политической повестки дня.

"Пусть даже с уклоном для экономики, но мы обсудили эти вопросы и ход процесса урегулирования ситуации в Украине и ряд других проблем. Итогом стало совпадение позиций практически по всем направлениям дальнейшего взаимодействия. Возможно, поэтому встреча не была такой продолжительной. Мы наметили конкретные шаги по формированию дополнительных условий развития торгово-экономического сотрудничества", – подчеркнул он.

Кроме этого, Лукашенко сообщил, что следующая неформальная встреча глав трех стран планируется 8 мая в Москве.

"Владимир Владимирович пообещал нам, что при всей занятости в Москве и загруженности повестки дня мы найдем время, чтобы главы государств нашего союза могли обсудить решение этих вопросов, которые были оговорены сегодня. Но для этого главы правительств должны встретиться и принять конкретные решения по всем конкретным вопросам. Это было предложение Президента Казахстана", – пояснил Лукашенко.

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