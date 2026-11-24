В Карагандинском высшем политехническом колледже открыли Центр пожарно-спасательной подготовки. Новое подразделение стало подарком к 95-летию колледжа. Здесь студенты знакомятся с профессиональным оборудованием и отрабатывают навыки, которые пригодятся им в дальнейшей работе.

фото КВПТК

Инициаторами создания такого центра стали преподаватели. Руководство их поддержало, и колледж воплотил идею за счет собственных средств.

– Это, по сути, маленькое пожарное депо, которое могло бы находиться в реальном поселке, – рассказывает заведующий отделением пожарной безопасности колледжа Жасулан Садуакасов. – Здесь соз­даны все условия для практичес­ких занятий. Студенты должны понимать, с чем они столкнутся после трудоустройства. Это важно, потому что сейчас работодатели требуют, чтобы выпускники имели не только диплом, но и были морально и физически подготовлены к службе.

Центр можно условно разделить на две части. Одна, расположенная на первом этаже, устроена по принципу депо. Здесь есть пост дневального, на который ежедневно в девять утра заступает студент старшего курса. Он ведет журнал, куда записывает данные посетителей и информацию об оборудовании, которое взяли для учебных целей и должны вернуть на место.

На стеллажах разложены мотопом­пы для откачки воды, например, во время паводка, компрессоры, разжимы, ножницы, домкраты, переходники, пожарные рукава, а также каски и комплекты спецодежды. Последние на профессиональном сленге называют «боевка». Кстати, по нормативу пожарные должны в течение одной минуты одеться и сесть в машину, чтобы выехать на вызов.

В учебном депо есть настоящий пожарный автомобиль. Это подарок социального спонсора колледжа – частной противопожарной службы. Машина была разукомплектована и не на ходу. Студенты-механики своими силами ее восстановили, покрасили и оснастили все отсеки необходимым оборудованием: разветвлениями, всасывающей сеткой, пожарной колонкой, переходниками и рукавами.

– Мы все это используем, когда отрабатываем нормативы: надевание боевой одежды, боевое развертывание, укладка пожарных рукавов, – продолжает преподаватель. – У нас имеется пост ГДЗС – газодымозащитной службы. Бывает, что во время практических занятий мы делаем полную имитацию чрезвычайной ситуации, например, горение в боксе. Я беру чучело пострадавшего, прячу его, пускаю безвредный театральный дым и ставлю студентам определенную задачу. Они должны отработать ее за определенное время.

На втором этаже центра проф­подготовки расположены кабинеты пожарной тактики и медицины катастроф. Они оборудованы информационными стендами и учебными манекенами, на которых будущие спасатели отрабатывают навыки оказания первой медицинской помощи. Свои знания студентам передают специалис­ты Центра медицины катастроф и волонтеры Общества Красного Полумесяца РК.

– Большинство наших студентов, которые осваивают специальности «пожарная безопасность» и «защита в чрезвычайных ситуациях», – это парни. Но есть и девушки, они готовятся стать диспетчерами, – делится Жасулан Садуакасов. – Для них в кабинетах пожарной тактики оборудованы специальные посты. Мы учим их грамотно и быстро принимать вызовы, вести радиосвязь, взаимодействовать со смежными службами.

Студентка четвертого курса Ангелина Кузнецова после окончания колледжа собирается работать дис­петчером, однако уделяет много времени физической подготовке. Во время посещения центра мы застали девушку на учебном скалодроме. Она, опутанная страховочным тросами, отрабатывала навыки транспортировки и эвакуации пострадавшего в специальном спасательном желобе. Роль жертвы ЧС исполнял манекен, которого в колледже ласково прозвали Гошей.

– Моя специальность – «защита в чрезвычайных ситуациях», и я не жалею, что выбрала ее. Мне нравится помогать людям, – призналась Ангелина.

Сейчас профессии пожарных и спасателей в Карагандинском высшем политехническом колледже осваивают около 500 студентов. Для них на территории колледжа создана учебно-тренировочная площадка, где моделируются различные ситуации, связанные с ориентацией в задымленном помещении, поиском пострадавших и вызволением людей из автомобиля, попавшего в ДТП.

Также политех участвует в состязаниях по пожарно-спасательному спорту. К примеру, в прошлом году его учащиеся победили в межрегиональном открытом соревновании по многоборью спасателей среди организаций технического и профессионального образования, проходившем в Караганде. Здешняя команда считается одной из сильнейших в республике. А новый центр компетенций поможет еще больше повысить ее профессиональный уровень.