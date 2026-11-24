В Карагандинском высшем политехническом колледже открыли Центр пожарно-спасательной подготовки. Новое подразделение стало подарком к 95-летию колледжа. Здесь студенты знакомятся с профессиональным оборудованием и отрабатывают навыки, которые пригодятся им в дальнейшей работе.
Инициаторами создания такого центра стали преподаватели. Руководство их поддержало, и колледж воплотил идею за счет собственных средств.
– Это, по сути, маленькое пожарное депо, которое могло бы находиться в реальном поселке, – рассказывает заведующий отделением пожарной безопасности колледжа Жасулан Садуакасов. – Здесь созданы все условия для практических занятий. Студенты должны понимать, с чем они столкнутся после трудоустройства. Это важно, потому что сейчас работодатели требуют, чтобы выпускники имели не только диплом, но и были морально и физически подготовлены к службе.
Центр можно условно разделить на две части. Одна, расположенная на первом этаже, устроена по принципу депо. Здесь есть пост дневального, на который ежедневно в девять утра заступает студент старшего курса. Он ведет журнал, куда записывает данные посетителей и информацию об оборудовании, которое взяли для учебных целей и должны вернуть на место.
На стеллажах разложены мотопомпы для откачки воды, например, во время паводка, компрессоры, разжимы, ножницы, домкраты, переходники, пожарные рукава, а также каски и комплекты спецодежды. Последние на профессиональном сленге называют «боевка». Кстати, по нормативу пожарные должны в течение одной минуты одеться и сесть в машину, чтобы выехать на вызов.
В учебном депо есть настоящий пожарный автомобиль. Это подарок социального спонсора колледжа – частной противопожарной службы. Машина была разукомплектована и не на ходу. Студенты-механики своими силами ее восстановили, покрасили и оснастили все отсеки необходимым оборудованием: разветвлениями, всасывающей сеткой, пожарной колонкой, переходниками и рукавами.
– Мы все это используем, когда отрабатываем нормативы: надевание боевой одежды, боевое развертывание, укладка пожарных рукавов, – продолжает преподаватель. – У нас имеется пост ГДЗС – газодымозащитной службы. Бывает, что во время практических занятий мы делаем полную имитацию чрезвычайной ситуации, например, горение в боксе. Я беру чучело пострадавшего, прячу его, пускаю безвредный театральный дым и ставлю студентам определенную задачу. Они должны отработать ее за определенное время.
На втором этаже центра профподготовки расположены кабинеты пожарной тактики и медицины катастроф. Они оборудованы информационными стендами и учебными манекенами, на которых будущие спасатели отрабатывают навыки оказания первой медицинской помощи. Свои знания студентам передают специалисты Центра медицины катастроф и волонтеры Общества Красного Полумесяца РК.
– Большинство наших студентов, которые осваивают специальности «пожарная безопасность» и «защита в чрезвычайных ситуациях», – это парни. Но есть и девушки, они готовятся стать диспетчерами, – делится Жасулан Садуакасов. – Для них в кабинетах пожарной тактики оборудованы специальные посты. Мы учим их грамотно и быстро принимать вызовы, вести радиосвязь, взаимодействовать со смежными службами.
Студентка четвертого курса Ангелина Кузнецова после окончания колледжа собирается работать диспетчером, однако уделяет много времени физической подготовке. Во время посещения центра мы застали девушку на учебном скалодроме. Она, опутанная страховочным тросами, отрабатывала навыки транспортировки и эвакуации пострадавшего в специальном спасательном желобе. Роль жертвы ЧС исполнял манекен, которого в колледже ласково прозвали Гошей.
– Моя специальность – «защита в чрезвычайных ситуациях», и я не жалею, что выбрала ее. Мне нравится помогать людям, – призналась Ангелина.
Сейчас профессии пожарных и спасателей в Карагандинском высшем политехническом колледже осваивают около 500 студентов. Для них на территории колледжа создана учебно-тренировочная площадка, где моделируются различные ситуации, связанные с ориентацией в задымленном помещении, поиском пострадавших и вызволением людей из автомобиля, попавшего в ДТП.
Также политех участвует в состязаниях по пожарно-спасательному спорту. К примеру, в прошлом году его учащиеся победили в межрегиональном открытом соревновании по многоборью спасателей среди организаций технического и профессионального образования, проходившем в Караганде. Здешняя команда считается одной из сильнейших в республике. А новый центр компетенций поможет еще больше повысить ее профессиональный уровень.