Будущие спасатели направляются на обучение в Россию и Беларусь Официально Пресс-служба КЧС МВД РК

С наилучшими пожеланиями выступил начальник Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России, кандидат технических наук, генерал-майор внутренней службы А.М. Супруновский. Начальник института пожелал курсантам, чтобы их фундамент будущих побед и успехов в деле спасения людей и предупреждения чрезвычайных ситуаций закладывался, в стенах данного учебного заведения, которое окончили знаменитые выпускники: Герои Советского Союза, генералы, олимпийские чемпионы.



В соответствии с достигнутыми договоренностями между Комитетом по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан и министерствами по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации и Республики Беларусь, курсанты Кокшетауского технического института КЧС МВД ежегодно направляются в профильные высшие учебные заведения вышеуказанных стран на очное обучение.



В 2016 году в Академию гражданской защиты МЧС России направлены 5 курсантов (г. Москва); в Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы МЧС России (г. Санкт-Петербург) – 5 курсантов, в Академию государственной противопожарной службы МЧС России (г. Москва) – 12 курсантов, в Уральский институт государственной противопожарной службы МЧС России (г. Екатеринбург) – 10 курсантов, в Командно-инженерный институт МЧС Республики Беларусь (г. Минск) – 5 курсантов.