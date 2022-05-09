Будущим защитникам

Механизированная бригада Шымкентского гарнизона организовала День открытых дверей.

Для старшеклассников обще­образовательных школ и учеников военно-патриотических классов «Жас сарбаз» по периметру плаца развернули учебные точки. Офицеры и сержанты представили гостям образцы техники и вооружения, экипировки, средств защиты и связи, рассказали об их предназначении и основных характерис­тиках. Школьники смогли не только увидеть, но и подержать в руках оружие, которым укомп­лектованы воинские части.

В ходе посещения воинской части будущим призывникам представилась возможность познакомиться с бытом солдат, побеседовать с ними и узнать для себя много интересного о жизни военнослужащих.

– Сегодня мы поняли истинный смысл выражения: «Есть такая профессия – Родину защищать», – поделилась своими эмоциями ученица 66-й школы Альбина Смахан. – Ведь только настоящие патриоты своей страны могут посвятить свою жизнь защите Отечества. Спасибо организаторам за такую возможность побывать в воинской части.

Командир бригады полковник Нуркен Карагулов выразил надеж­ду на то, что проведенный день в части в будущем поможет школьникам определиться с профессией.

День открытых дверей приурочили к 30-летию со дня образования Во­оруженных сил РК и 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Этим датам посвящена и респуб­ликанская олимпиада, в ходе которой предстоит выбрать лучших в военной подготовке среди школьников. Такие соревнования проводятся впервые.

Свои навыки начальной военной подготовки демонстрируют воспитанники военно-патриотических клубов, ученики Назарбаев Интеллектуальных школ и кадетских классов. Причем среди них есть не только юноши, но и девушки, мечтающие выбрать профессию защитницы Отечества.

Победителем станет тот, кто быстрее соберет и разберет автомат, наденет костюм химзащиты, продемонстрирует прицельную стрельбу, покажет хорошие результаты не только в боевой, но и физичес­кой подготовке. И даже если не все участники олимпиады станут профессиональными военными, наверняка они будут хорошим резервом для Вооруженных сил страны.