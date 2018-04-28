Будущий имам предотвратил попытку суицида студентки в Таразе

В Таразе студентка медколледжа пыталась покончить жизнь самоубийством. 19-летняя девушка забралась на пятый этаж недостроенного здания и два часа готовилась к прыжку, передает телеканал КТК.
Что произошло со студенткой 4-го курса, сейчас выясняют психологи. Ее уже госпитализировали в психдиспансер. Дирекция колледжа заверяет: проблем с учебой у девушки не было. Будущий лаборант учится хорошо, скоро дипломная работа и выпускной. Причина, говорят, скорее всего, в семье.
По одной из версий, перед суицидом студентка серьезно поругалась с отчимом. Хотя существует и другая: была ссора с молодым человеком. Успокоить и оттащить от опасного края девушку удалось лишь будущему имаму, обучающемуся в медресе неподалеку от места ЧП.
"Сначала ничего не получалось, уговорам не поддавалась. Я молился, с ней разговаривал. В один момент она отвлеклась, я ее схватил и оттащил к себе", – говорит Узакбай Медетбайулы.
Что произошло со студенткой 4-го курса, сейчас выясняют психологи. Ее уже госпитализировали в психдиспансер. Дирекция колледжа заверяет: проблем с учебой у девушки не было. Будущий лаборант учится хорошо, скоро дипломная работа и выпускной. Причина, говорят, скорее всего, в семье.
По одной из версий, перед суицидом студентка серьезно поругалась с отчимом. Хотя существует и другая: была ссора с молодым человеком. Успокоить и оттащить от опасного края девушку удалось лишь будущему имаму, обучающемуся в медресе неподалеку от места ЧП.
"Сначала ничего не получалось, уговорам не поддавалась. Я молился, с ней разговаривал. В один момент она отвлеклась, я ее схватил и оттащил к себе", – говорит Узакбай Медетбайулы.