Будут делать правильный мед!

На три дня они полностью погрузились в будни пасечников, в теории и на практике изу­чая, как правильно кормить, ухаживать и лечить пчел, как собирать, обрабатывать и хранить мед и даже как наладить экспорт продукции.

Курсы для начинающих предпринимателей прямо на пасеке проводил один из самых известных и опытных пчеловодов региона, директор ТОО «Лепсинск Өнімі» Фархат Абузяров.

– Пчеловодство в области Жетысу – одна из важных отраслей сельского хозяйства, – подчеркнул он. – Разно­образие растительности края обеспечивает насекомым дос­туп к различным нектарным и пыльцевым ресурсам, а потому семиреченский мед славится неповторимым вкусом и огромной пользой для здоровья.

Возможность бесплатно освоить новое дело участники курса получили в рамках инструмента «Развитие предпринимательского потенциала «Мен кәсіпкер». Его реализует Центр развития женского предпринимательства, действующий при РПП области Жетысу. Центр ведет профильные курсы для начинающих бизнесменов по различным востребованным направлениям. Однако именно пчеловодству в области обучали впервые, причем прийти сюда могли как женщины, так и мужчины. Дело это непростое, но если подойти к нему с душой – очень перспективное, считают сами участники.

– Поскольку наша местность богата природными ресурсами и благоприятна для развития пчеловодства, я считаю, что в будущем это направление будет развиваться еще более эффективно, особенно при такой поддерж­ке тех, кто хочет заняться производством медовой продукции, – говорит слушательница курса Фарида Аитова. – Обучение было очень интересным, увлекательным и содержательным, а потому я уже решила для себя –

буду работать в этом направлении.

После получения сертификатов начать самостоятельное дело планируют все 15 предпринимателей: они намерены во всем поддерживать друг друга и постоянно проводить такие встречи для обмена опытом.