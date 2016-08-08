​Будут и другие попытки...

фото предоставлено КазГео

Мы связались с менеджером по связям с общественностью КазГео Айгуль Илиясовой и узнали некоторые подробности водного путешествия из Франции в Великобританию. К слову, 38-летняя пловчиха-любительница Анель Сытдыкова – первая казахстанка, предпринявшая смелую попытку переплыть Английский канал, как пролив Ла-Манш называют сами англичане. Анель – многократная обладательница титула «Железная леди Казахстана», триатлонистка, мама троих детей. К тренировкам пловчиха приступила еще прошлой осенью и, обратившись за поддержкой в КазГео, получила ее в достаточном объеме.

Спортсменка стартовала в 3 часа ночи по времени Астаны. Ей предстояло проплыть 33,5 км в холодной воде, преодолевая волны, ветер и сильнейшие подводные течения, которыми известен Ла-Манш. Несмотря на плохие погодные условия и начавшийся шторм, Анель Сытдыкова решилась начать заплыв, более трех часов мужественно прео­долевала стихию, внутренний страх и физическое недомогание.

О том, что происходило дальше, Анель Сытдыкова рассказывает так: «Мое временное «окно» заканчивалось, а прогноз погоды не радовал капитана сопровождавшей меня лодки. Нужно было выбирать: либо плыть в плохих условиях и попробовать все-таки достичь противоположного берега, либо отказаться от затеи. Решение переплыть Ла-Манш – это вызов самому себе. К сожалению, я сошла с дистанции после трех часов борьбы. Знаю, что завтра буду очень жалеть об этом, но также знаю, что на дистанции сделала все, что смогла. Я очень благодарна КазГео за поддержку, сейчас думаю о возможном повторении попытки».

Добавим, что температура воды в Ла-Манше в ту ночь не превышала 17 градусов. Председатель попечительского совета ОО «Казахское географическое общество» Нурлан Абдуов сказал: «Под нашим флагом казахстанская пловчиха впервые совершила попытку переплыть пролив Ла-Манш. Мы верим в Анель, желаем ей выдержки, сил и нового, удачного старта».