​Будут и другие попытки...

Свежий выпуск
888
Виталий АЛЕКСАНДРОВ
фото предоставлено КазГео

Мы связались с менеджером по связям с общественностью КазГео Айгуль Илиясовой и узнали некоторые подробности водного путешествия из Франции в Великобританию. К слову, 38-летняя пловчиха-любительница Анель Сытдыкова – первая казахстанка, предпринявшая смелую попытку переплыть Английский канал, как пролив Ла-Манш называют сами англичане. Анель – многократная обладательница титула «Железная леди Казахстана», триатлонистка, мама троих детей. К тренировкам пловчиха приступила еще прошлой осенью и, обратившись за поддержкой в КазГео, получила ее в достаточном объеме.

Спортсменка стартовала в 3 часа ночи по времени Астаны. Ей предстояло проплыть 33,5 км в холодной воде, преодолевая волны, ветер и сильнейшие подводные течения, которыми известен Ла-Манш. Несмотря на плохие погодные условия и начавшийся шторм, Анель Сытдыкова решилась начать заплыв, более трех часов мужественно прео­долевала стихию, внутренний страх и физическое недомогание.

О том, что происходило дальше, Анель Сытдыкова рассказывает так: «Мое временное «окно» заканчивалось, а прогноз погоды не радовал капитана сопровождавшей меня лодки. Нужно было выбирать: либо плыть в плохих условиях и попробовать все-таки достичь противоположного берега, либо отказаться от затеи. Решение переплыть Ла-Манш – это вызов самому себе. К сожалению, я сошла с дистанции после трех часов борьбы. Знаю, что завтра буду очень жалеть об этом, но также знаю, что на дистанции сделала все, что смогла. Я очень благодарна КазГео за поддержку, сейчас думаю о возможном повторении попытки».

Добавим, что температура воды в Ла-Манше в ту ночь не превышала 17 градусов. Председатель попечительского совета ОО «Казахское географическое общество» Нурлан Абдуов сказал: «Под нашим флагом казахстанская пловчиха впервые совершила попытку переплыть пролив Ла-Манш. Мы верим в Анель, желаем ей выдержки, сил и нового, удачного старта».

Популярное

Все
Точкой роста должен стать туризм
В Казахстане отмечают День национальной одежды
Новые виды производств появятся в Костанае
Искусственный интеллект и сохранение казахской идентичности
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Более 16 млн тонн продукции АПК экспортировал Казахстан в 2024 году
К другим прицениться, свое показать
Ключевая цель – обеспечение равных возможностей
От идей – к практическим шагам
Ставка на «зеленые» энергетические технологии
В Казахстане создается крупнейший в регионе гипермасштабируемый центр обработки данных
Корпус идей, инициатив и приоритетов
Вопрос сохранения генофонда нации
Что делает женщину красивой?..
Современные технологии в лингвистике
Усиливая контроль и правоприменительную практику
Что предстоит сделать, чтобы Казахстан стал сильнее?
Токаев приветствует итоги телефонных переговоров Путина и Трампа по Украине
Алмасадам Саткалиев назначен главой агентства РК по атомной энергии
Укрепляя обороноспособность страны
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Принять, адаптироваться и научиться правильно реагировать
Новый аким области Абай проверил строительство моста в Семее
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Молодые ученые на особом счету
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
В столице прошел ежегодный зимний фестиваль «Бұрқасын-2025»
Путь творчества – путь новаторства

Читайте также

Разъяснены правовые нормы
Нашли применение отходам из пластика
Воде – дорогу!
Из болота тащили... верблюда

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]