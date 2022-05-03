Будут ли дорожать билеты на поезда в Казахстане, ответили в КТЖ

Председатель АО «НК «Қазақстан темір жолы» Нурлан Сауранбаев рассказал о трудностях с повышением зарплаты работникам компании, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«У нас фонд заработной платы составляет 331 млрд тенге. В тарифе у нас сидит только 111 млрд, оставшиеся 220 млрд мы стараемся находить из нашей производственной деятельности, в первую очередь, за счет транзита. Но сейчас из-за сложившейся ситуации у нас есть определенные ухудшения по транзиту, эти доходы могут не поступать. Поэтому мы будем обращаться к Правительству, чтобы в тариф этого года включили расходы по заработной плате, хотя бы часть из того, что мы покрывали за счет транзита», – сказал Нурлан Сауранбаев.

В целом, по его словам, транзит через Россию снизился на 43%, что, соответственно, повлияло и на доходную часть компании.

Между тем глава КТЖ заверил, что рядовых казахстанцев это не коснется.

«Билеты не подорожают. Удорожание в основном будет распространяться на экспортные грузы и, возможно, внутритранзитные, в основном грузовые. Вы знаете, что пассажирские перевозки – это социальная услуга государства. Ежегодно государство дает порядка 30 млрд тенге субсидий и внутри КТЖ еще 90 млрд субсидирует из собственных средств, чтобы наши граждане могли ездить, покупая недорогие билеты», – резюмировал спикер.