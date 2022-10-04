Будет ли Казахстан возвращать обратно уклонившихся от мобилизации россиян

Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов в кулуарах после заседания правительства ответил на вопрос журналистов, будет ли Казахстан выдавать России граждан, уклонившихся от частичной мобилизации, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Есть порядок для экстрадиции и выдачи лиц, всё регламентировано нашим законодательством. Другие, не предусмотренные законодательством основания, не влекут выдворение. Главное основание для выдачи - возбуждение уголовного дела на уклониста в запрашивающем государстве, которое нашим законодательством тоже признается уголовно-наказуемым деянием. К тому же, сама процедура и условия выдачи должны быть санкционированы соответствующими компетентными органами РФ", – разъяснил спикер.

Кроме того, по его словам, запрос о выдаче направляется генеральным прокурорам России и Казахстана.

"После поступления запроса следует процедура рассмотрения, действительно ли человек совершил уголовно-наказуемое деяние, действительно ли это деяние признается нашим законодательством уголовным преступлением. Есть определённые международные обязательства, при которых мы отказываем в выдаче иностранного гражданина, например, если имеется статус беженца и другие правовые основания", – дополнил Ахметжанов.