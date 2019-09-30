Общество
Будут ли повышаться цены на хлеб в Казахстане, рассказали в Минсельхозе
Жанат Тукпиев
Первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров рассказал на брифинге в СЦК, ожидать ли повышения цен на хлеб в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"Если говорить о цене на хлеб, она пока стабильна. От 78 до 85 тенге за одну булку социального хлеба. В случае повышения цен на зерно будут включаться механизмы СПК, стабфонды акиматовские и также Продкорпорация будет принимать участие", – сказал Сапаров.

Первый вице-министр заявил, что пока рано говорить о повышении цен на хлеб.

"Пока уборочная кампания идет, еще порядка 20 процентов нам убирать. Держим на пульсе ситуацию. Даже если будет, то незначительное повышение цен. Но социальный хлеб останется на прежнем уровне так как сегодня акиматы готовятся, закупают муку в стабфонды. Здесь мы проблем по социальному хлебу не видим", – заключил Сапаров.

Отметим, что по оперативным данным областей, на сегодня убрано 2,4 миллиона га, что составляет 81,4 процента от уборочной площади. Намолочено 14,2 миллиона тонн зерна и зерновых культур. Средняя урожайность по республике составляет 11,5 центнера с гектара.

Уборка уже завершена в Туркестанской, Западно-Казахстанской областях. Высокий процент сейчас в Жамбылской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях. На проведение уборочных работ выделено 395 тысяч тонн гарантированного ГСМ. На сегодня от всего объема отгружено 299 тысяч тонн.

Готовность техники на начало уборочных работ составила 98 процентов. Для проведения уборочных работ имеется 148 тысяч тракторов, 38,5 тысячи комбайнов.

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