Будут ли применять санкции в отношении водителей незарегистрированных авто из ЕАЭС

Фото: bestnews.kz
Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов после заседания Правительства РК ответил на вопрос касательно применения санкций в отношении водителей незарегистрированных авто из ЕАЭС , передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"Санкции никакие не применяем, так как мы настроены на диалог с населением, хотим дать гражданам возможность легализовать свой транспорт. В статье 590 части 2 предусмотрены штраф в размере 10 МРП и водворение на штрафстоянку, но мы никого не привлекали по данной статье, потому что политика государства такова, что необходимо гражданам все разъяснить и дать им возможность устранить нарушения. Целенаправленных рейдов и никаких карательных мер мы проводить не будем", – сказал спикер.
Как он отметил, если гражданин не зарегистрировал свое транспортное средство и совершил нарушение ПДД в зоне видимости полиции, то в этом случае, конечно, он понесет ответственность и будет рассматриваться вопрос о необходимости регистрации транспортного средства в Казахстане.
"За первые дни февраля документы на регистрацию авто подал всего один человек. На самом деле их было больше, но пока только один человек смог подтвердить наличие всех правоустанавливающих документов и оплатить все пошлины", – добавил Тусупов.
Напомним, ранее МВД РК призывало
казахстанцев зарегистрировать транспорт, состоящий на иностранном учете.
"На сегодняшний день в страну ввезено более 170 тыс. транспортных средств, зарегистрированных в Армении, Кыргызстане, Беларуси и России. При этом в отношении автомобилей, ввезенных из Армении и Кыргызстана, с учетом наличия переходных положений по вступлению указанных стран в ЕАЭС, существуют жесткие ограничения по их эксплуатации на территории других государств-членов ЕАЭС", – проинформировали тогда в ведомстве.