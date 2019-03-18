Будут ли скот и огород считаться источником дохода, ответил Сапарбаев

Общество
17629
Инга Селезнева
Будут ли домашний скот и огород считаться источником дохода, на Правительственном часе в Сенате Парламента РК разъяснил министр труда и социальной защиты населения Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Во время встреч с населением была высказана критика относительно порядка определения уровня прожиточного минимума. Как рассчитывается данный уровень? Для людей, которые растят свой небольшой огород, или держат 20-30 кур и получают с них доход, будет ли это считаться за источник дохода? Какие будут ставиться требования к пенсионерам с низким размером пенсии?" – спросил заместитель председателя Сената Бектас Бекназаров.

Однако на этот вопрос министр труда ответил только журналистам после правительственного часа. 

"Эта функция передана местным исполнительным органам, они имеют право принять решение не считать домашний скот. Например, в Павлодарской области этот опыт внедряется. Регион принимает решение - считать или нет (скот, как доход, – прим. автора)", – ответил министр. 

Кроме того, зампред Сената подчеркнул необходимость решить бюрократические вопросы при получении гражданами адресной социальной помощи.

"Большое количество бюрократических требований со стороны Центров занятости и акиматов на местах тоже порождают вопросы. Мы об этом узнаем из СМИ ежедневно. Эти требования создают препятствия для получения нуждающимися семьями социальной помощи. И большая часть таких препятствий не отрегулирована с необходимостью регистрации семей, проживающих в окрестностях больших городов и областных центров. Где могут зарегистрироваться люди без жилья? Без соответствующей регистрации никому не будет оказана социальная помощь. Чтобы решить этот вопрос, необходимо отрегулировать и пользоваться цифровой базой, которая избавит народ от лишних бумаг. Эти и другие требующие решения вопросы должны решаться своевременно", - заключил он.

Популярное

Все
Итоги индивидуальных соревнований чемпионата мира по дзюдо в Дохе
Казахстан победил Норвегию на чемпионате мира по хоккею
На Евровидении победила певица из Швеции
Новая школа покрылась трещинами в Жамбылской области
Поезд врезался в стадо овец в Алматинской области
В Турции проходят выборы президента и парламента
Сельский детектив: акмолинцу  вернули пропавший табун лошадей
Алимханулы нокаутировал Батлера в турнире за титул чемпиона мира
Мощная магнитная буря прогнозируется в мае
Под видом санитарно-оздоровительной чистки в Актобе вырубили больше двухсот здоровых деревьев
Павлодарец выкинул собаку из окна 3-го этажа
Соседи поймали ребенка, упавшего с 3-го этажа в Астане
Ревизию парков проведут в Астане
Машина скорой помощи горела в Уральске
В огненном плену сгорело 20 дачных домов в Рудном
Банк памяти о тех, кто сражался в ВОВ, появился в Казахстане
Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
Председатель Сената Парламента поздравил защитников Отечества
Бек Нурмаганбет нокаутировал венесуэльца Аргениса Эспанью на вечере бокса в Гвадалахаре
Бережно хранят память о Великой Отечественной войне сотрудники алматинского филиала Государственного военно-исторического музея Вооруженных сил РК, где собрано более десяти тысяч экспонатов
В Усть-Каменогорске команда прогулочного теплохода спасла на Иртыше людей
Один человек погиб и двое пострадали в аварии в Жетысуской области
Концерт, ярмарка и полевая каша: как столица отмечает День защитника Отечества
Сотни миллионов тенге задолжали поставщикам две больницы в Атырауской области
В столице запустили проект по очистке рек Есиль и Акбулак
Акбию Ракову в этом году исполнилось бы 100 лет со дня рождения. Если бы подвиг воина получил должную оценку, то мы отметили бы юбилей Героя Советского Союза
Ветераны Великой Отечественной войны Абдыгали Каймолдин и Иван Гапич удостоены высшего звания «Халық қаһарманы»
В Астане состоялся Республиканский турнир по робототехнике, участие в котором приняли 260 детей со всех регионов страны
Жизнь фронтовика, казправдинца Александра Егорова была словно роман, а его книги – о настоящей жизни
В Петропавловске сгорело  9 домов
Токаев присвоил ветеранам  звание "Халық қаһарманы"
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Пять новаций Социального кодекса
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Объявлены даты ЕНТ-2023

Читайте также

Мощная магнитная буря прогнозируется в мае
Семь лет колонии получил полицейский начальник за взятки в …
Карин поручил усилить контроль за пропагандой и применением…
Задержание главы областного управления культуры Алии Жакипб…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]