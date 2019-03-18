Будут ли скот и огород считаться источником дохода, ответил Сапарбаев

Будут ли домашний скот и огород считаться источником дохода, на Правительственном часе в Сенате Парламента РК разъяснил министр труда и социальной защиты населения Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Во время встреч с населением была высказана критика относительно порядка определения уровня прожиточного минимума. Как рассчитывается данный уровень? Для людей, которые растят свой небольшой огород, или держат 20-30 кур и получают с них доход, будет ли это считаться за источник дохода? Какие будут ставиться требования к пенсионерам с низким размером пенсии?" – спросил заместитель председателя Сената Бектас Бекназаров.
Однако на этот вопрос министр труда ответил только журналистам после правительственного часа.
"Эта функция передана местным исполнительным органам, они имеют право принять решение не считать домашний скот. Например, в Павлодарской области этот опыт внедряется. Регион принимает решение - считать или нет (скот, как доход, – прим. автора)", – ответил министр.
Кроме того, зампред Сената подчеркнул необходимость решить бюрократические вопросы при получении гражданами адресной социальной помощи.
"Большое количество бюрократических требований со стороны Центров занятости и акиматов на местах тоже порождают вопросы. Мы об этом узнаем из СМИ ежедневно. Эти требования создают препятствия для получения нуждающимися семьями социальной помощи. И большая часть таких препятствий не отрегулирована с необходимостью регистрации семей, проживающих в окрестностях больших городов и областных центров. Где могут зарегистрироваться люди без жилья? Без соответствующей регистрации никому не будет оказана социальная помощь. Чтобы решить этот вопрос, необходимо отрегулировать и пользоваться цифровой базой, которая избавит народ от лишних бумаг. Эти и другие требующие решения вопросы должны решаться своевременно", - заключил он.