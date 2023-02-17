Будут ли выделять дополнительные финансы на льготное автокредитование, ответил Скляр

Правительство, Экономика, Транспорт
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Диасов Ораз
корреспондент

Вице-премьер признал, что программа пользуется большой популярностью среди населения, но планов наращивать финансирование пока нет.

Фото: Kazpravda.kz

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр ответил на вопрос, будет ли дополнительно финансироваться программа льготного автокредитования, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Свою часть работы Правительство выполнило. 88 миллиардов тенге было выделено холдингу «Байтерек» на льготное автокредитование, 100 миллиардов тенге передали из средств утильсбора. Итого 188 миллиардов находится в обороте, револьверно финансирует эту программу», - сказал Скляр в кулуарах после заседания Сената.

Он признал, что программа пользуется большой популярностью среди населения, но планов наращивать финансирование пока нет.

«Количество вложенных средств – 188 миллиардов тенге – пока достаточное. В ближайшее время мы больше вкладывать не будем, у нас есть другие насущные задачи. Программа состоялась. Финансирование будет проходить на револьверной основе, мы эти деньги не изымаем. Дальше эту работу будет продолжать холдинг «Байтерек» со своими дочерними структурами», - резюмировал спикер.
 

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