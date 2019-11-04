​Будут новые школы

В ходе посещения школы аким Нур-Султана Алтай Кульгинов подробно доложил Президенту о реализации его поручений, данных в ходе совещания по развитию столицы.

По словам акима, в нынешнем году в эксплуатацию введено 6 новых школ на 5 тыс. мест. В 2020-м будут сданы еще 12 на 10 тыс. мест. Он также доложил, что в городе на данный момент функционируют 8 трехсменных школ, и для решения проблемы необходимо строить минимум 12 школ ежегодно.

Касым-Жомарту Токаеву также была представлена информация о ходе реализации его поручений по развитию 16 жилых массивов в пригородах, где проживает 25% населения столицы.

Кроме того, аким проинформировал, что по поручению Президента начато строительство 4 новых спортивных объектов в целях развития массового спорта.

Глава государства ознакомился с материально-технической базой школы № 23, осмотрел учебные кабинеты и провел беседу со школьниками и учителями, которые рассказали о нуждах учебного заведения.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что осведомлен о проблемах учебного заведения и дал поручение построить в кратчайшие сроки новую школу в данном районе.

– Реализуемый план. Я думаю, что вы, как учителя, сможете увидеть новую школу и поработать в ней, – сказал Глава государства, сообщила пресс-служба Президента.