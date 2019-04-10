​Будут поддержаны государством

Начальным пунктом поездки стал строительный участок, на котором по проекту «Баламекен» намечено построить 150 домов для малообеспеченных семей (бюджетные средства и за счет частного фонда Булата Утемуратова).

Далее Гульшара Абдыкаликова вместе с министром труда и социальной защиты населения Бердибеком Сапарбаевым посетила многодетную семью Зарины Хамзатовой, воспитывающую шестерых детей. Руководству области поручено оказать содействие в ее трудоустройстве.

Следующее мероприятие прошло в Доме дружбы. Здесь правительственная делегация встретилась с многодетными матерями, малообеспеченными семьями, ветеранами труда, инвалидами, учителями, врачами, представителями общественности.

В своем выступлении замес­титель Премьер-министра подчеркнула, что ключевым приоритетом государственной политики является благополучие народа. При этом главной задачей остается обеспечение населения работой. Социально уязвимые категории казахстанцев будут всесторонне поддержаны государством.

Далее в рамках рабочей поездки состоялось совещание с акимами города, районов, руководителями промышленных предприятий, бизнес-структур, профсоюзных организаций. На нем рассмот­рены вопросы социальной ответственности бизнеса, оказания соцпомощи малообеспеченным работникам и жителям региона.

В частности, Гульшара Абдыкаликова призвала реальный сектор экономики, бизнес-сообщество активней участвовать в реализации социальной политики государства.

Темой другого совещания, состоявшегося с участием педагогической общественности, стало рассмотрение хода исполнения в Кызылординской области Государственной программы развития образования и науки на 2016–2019 годы.

Вице-премьер совместно с министром образования и науки Куляш Шамшидиновой оценили текущее состояние региона в образовательной сфере, рассмотрели имеющиеся проб­лемы и наметили пути их решения. Педагогической общественности были даны разъяснения по повышению с 1 июня заработной платы до 30%. Обстоятельно был обсужден законопроект «О статусе педагога», направленный на повышение престижа и роли учителя в обществе.

Затем заместитель Премьер-министра и министр труда и социальной защиты населения Бердибек Сапарбаев проинспектировали работу Центра занятости Кызылорды. В частности, подробно рассмотрен алгоритм назначения адресной социальной помощи в новом формате.

В завершение рабочей поездки заместитель Премьер-министра Гульшара Абдыкаликова провела личный прием граждан. Встречи с профессиональными сообществами региона также провели министр образования и науки Куляш Шамшидинова и вице-министр здравоохранения Ляззат Актаева.

Рабочая поездка правительственной делегации будет продолжена в Шымкенте и Туркестанской области.