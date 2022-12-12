Расширить права вкладчиков ЕНПФ пообещал Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседание Правительства заявил, что вкладчики ЕНПФ в скором времени смогут передавать до 50% своих пенсионных накоплений в частное управление, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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"Кредитование экономики и снижение закредитованности населения. Я уже не раз говорил о необходимости расширения кредитования реальной экономики. Бизнес остро нуждается в доступном финансировании. По моему поручению выработан пакет срочных решений. Он направлен на решение системных проблем в этом секторе", – заявил глава государства.

Токаев подчеркнул, что вкладчики ЕНПФ смогут передавать до 50% своих пенсионных накоплений в частное управление.

"Это создаст "длинные деньги", необходимые для кредитования бизнеса. В целях увеличения кредитования агропромышленного комплекса будет полностью оцифрован и перезапущен институт зерновых расписок. Они станут надежным залоговым обеспечением для предприятий агропромышленного комплекса. То же самое касается и прав на недропользование, что позволит более активно кредитовать данный сектор экономики. Кроме того, считаю целесообразным Правительству и финансовым регуляторам рассмотреть возможность увеличения до 7 лет сроков субсидирования ставок вознаграждения в рамках программы "Экономика простых вещей". Конечно, это должно коснуться только наиболее приоритетных отраслей экономики", – резюмировал президент РК.