Будут слушать Родину

В год 100-летия «Qazaq radiosy» и в честь 30-летия Независимости Казахстана более 400 сел приграничных территорий Туркестанской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей, где проживают свыше 630 тыс. человек, получат возможность слушать передачи отечественных радиоканалов.

Министерством информации и общественного развития РК для обеспечения информационной безопасности Казахстана выработано решение о расширении сети радиостанций в приграничных районах.

В приоритетном порядке будет вестись вещание программ «Qazaq radiosy». Для реализации этого проекта разработана «Дорожная карта по развитию государственной сети радиовещания на приграничных территориях РК». В соответствии с ней планируется осуществить развитие сети радиовещания в четыре этапа в период с 2021 по 2024 год.

На текущий момент минис­терством проведен конкурс по распределению радиочастотного спектра для телерадиовещания.

В конкурсе, проводимом министерством, выделено 107 радиочастотных спектров. Из них 89 – для «Qazaq radiosy», 18 – для радио «Шалқар».