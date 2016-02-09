​Будут взаимные инвестиции

На прошедшем накануне казахстанско-иранском бизнес-форуме в Тегеране (Иран), организованном Национальным управляющим холдингом «Байтерек», удалось достичь новых договоренностей о взаимном торговом и инвестиционном сотрудничестве. В мероприя­тии приняли участие более 200 казахстанских компаний. Изначально планировалось, что с иранской стороны примут участие 150 лучших иранских компаний, однако их число возросло до 700.

– Ожидаем, что в результате казахстанско-иранского бизнес-форума и Делового совета будет подписано около 10 соглашений торгового и инвестиционного характера, – сообщил председатель правления холдинга «Байтерек» Куандык Бишимбаев.

Среди достигнутых договоренностей – поставки казахстанской мясной продукции в Иран, экспорт казахстанской металлопрокатной продукции, строительных материалов.

По словам главы холдинга «Байтерек», в настоящее время ведутся переговоры об экспорте казахстанских локомотивов в Иран. Планируется, что холдинг будет участвовать в экспортном финансировании данной сделки. Кроме того, его руководством были проведены переговоры с иранской компанией Kaveh Float Glass по проекту строительства завода по производству кальцинированной соды на территории Казахстана. Для реализации совместного проекта будут проработаны условия сделки.

– Сегодня мы рассматриваем также вопросы, связанные с инвестициями в горнорудную отрасль, ряд иранских компаний выразили интерес участвовать в них и хотели бы видеть холдинг «Байтерек» и наши дочерние компании в качестве партнеров, – рассказал К. Бишимбаев.

Также состоялась встреча руководства холдинга «Байтерек» с Национальным фондом развития Ирана, на которой была обсуждена возможность создания совместного инвестиционного фонда. Ряд частных иранских инвесторов уже выразили интерес и готовность участвовать в этом проекте.

В свою очередь министр промышленности торговли и рудников Ирана Мохаммед Реза Нематзаде пожелал бизнесменам Казахстана и Ирана расширять горизонты взаимного сотрудничества.

– Мы в прошлом имели очень хорошие встречи с нашими казахстанскими друзьями. Казахстан – это наш дружественный сосед. Вы можете инвестировать в наши южные порты для обеспечения сообщений и коммуникаций, – сказал в ходе бизнес-форума Мохаммед Реза Нематзаде.