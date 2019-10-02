Бухгалтер дома престарелых похитила более двух млн тенге

Главный бухгалтер Центра оказания специальных социальных услуг города Макинск изобличена в хищении бюджетных средств. Она на протяжении двух лет начисляла себе повышенную заработную плату и отпускные, передает

со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Акмолинской области.



Это стало известно в ходе проверки прокуратурой Буландинского района деятельности коммунального государственного учреждения.





Установлено, что главный бухгалтер этой организации, имея доступ к электронной системе "Казначейство клиент" и электронному ключу директора предприятия, незаконно производила начисление себе повышенной зарплаты и отпускных. Таким образом за два года бухгалтером было похищено более 2 млн тенге.



По материалам проверки прокуратуры Департаментом экономических расследований по Акмолинской области начато досудебное расследование по статье 189 Уголовного кодекса "Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному". В связи с тем, что подозреваемая полностью возместила ущерб государству, уголовное дело прекращено по нереабилитирующему основанию.В тоже время, за незаконную передачу другому лицу ключа электронной цифровой подписи директор государственного учреждения привлечена по части 5 статьи 640 Кодекса Об административных правонарушениях. В порядке сокращенного производства она оштрафована на 18 937 тенге.