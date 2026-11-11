Бухгалтера спортшколы осудили за хищение 8,3 млн тенге в области Абай

Прокуратурой Жарминского района области Абай выявлен факт незаконного начисления заработной платы работникам детско-юношеской спортивной школы.
Бухгалтер КГП «Жарминская районная детско-юношеская спортивная школа» на протяжении двух лет незаконно начисляла завышенные суммы заработной платы на собственный счет, а также на счет делопроизводителя учреждения.
В результате государству причинен ущерб на общую сумму 8,3 млн теңге. Бухгалтер признала свою вину и полностью возместила ущерб.
Приговором Жарминского районного суда она признана виновной и осуждена к 3 годам ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на 5 лет. Приговор суда вступил в законную силу.