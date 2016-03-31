Бухгалтеров костанайского драмтеатра подозревают в хищении бюджетных денег

Два бухгалтера Костанайского областного казахского театра драмы им. Омарова проходят по делу о хищении крупной суммы денег, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу регионального суда.
Местный суд санкционировал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
"Главный бухгалтер и бухгалтер подозреваются в совершении уголовного правонарушения по ст. 189 ч. 4 п. 2 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в группе лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".
Согласно материалам следствия, хищение бюджетных денежных средств подозреваемые совершили в период с апреля 2014 года по февраль 2016 года.
В настоящее время начато досудебное расследование.