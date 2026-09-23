Букеровская премия показала шорт-лист 2026 года

Имя победителя назовут 9 ноября на церемонии в Лондоне, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

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Оргкомитет Букеровской премии представил шорт-лист 2026 года, в который вошли шесть произведений, отобранных из 163 заявок. Финальный список опубликован на сайте премии.

В шорт-лист включены авторы из Англии, Шотландии, Ямайки и США. Среди них - прежние лауреаты Марлон Джеймс и Дуглас Стюарт, а также трехкратная номинантка Элизабет Страут. Половина шорт-листа представлена писателями, впервые участвующими в финальном этапе премии.

Жюри возглавила антиковед и писательница Мэри Бирд. В состав комиссии также вошли поэт Рэймонд Антробус, музыкант и публицист Джарвис Кокер, журналистка и редактор Ребекка Лью и писательница Патрисия Локвуд.

Премия традиционно отмечает лучшие произведения англоязычной художественной прозы, опубликованные в Великобритании и Ирландии. В этом году в шорт-лист вошли книги, представляющие широкий спектр жанров - от антиутопии и исторического романа до современной реалистической прозы и сатиры. По оценке жюри, выбранные произведения исследуют темы идентичности, семейных отношений, одиночества, выживания и человеческой уязвимости.

Имя победителя будет объявлено 9 ноября на церемонии в Old Billingsgate в Лондоне. Лауреат получит 50 тыс. фунтов стерлингов ($67 тыс.), финалисты - по 2,5 тыс. фунтов ($3,3 тыс.).

Шорт-лист Букеровской премии 2026 года:

The End of Everything ("Конец всего"), Майкл Джон Харрисон

The Disappearers ("Исчезающие"), Марлон Джеймс

Black Bag ("Черная сумка"), Люк Кеннард

May We Feed the King ("Можем ли мы накормить короля"), Ребекка Перри

John of John ("Джон, сын Джона"), Дуглас Стюарт

The Things We Never Say ("То, о чем мы не говорим"), Элизабет Страут