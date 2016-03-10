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​Букет для фронтовички

Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Гостей ждала и ветеран Великой Отечественной войны Анна Шаля, накрыв стол для праздничного чаепития. Фронтовичка поделилась своими воспоминаниями, рассказав о том, как начиналась война, как шли тяжелые сражения и женщины приспосаб­ливались жить в условиях бомбежек, как праздновали долгожданное сообщение о капитуляции гитлеровской армии. О том, что война закончилась и Германия капитулировала, ефрейтор Анна Лысенко, служившая в Уманском полку связи, узнала одной из первых. В ночь с 8 на 9 мая 1945 года она заступила на очередное дежурство. Сеансов связи не было, поэтому Аня подключилась послушать новости на московскую волну и вдруг услышала сообщение о том, что Германия капитулировала. Держать в себе такое известие было просто невозможно, и девушка тут же начала будить однополчан, чтобы первой сообщить им радостную весть.

На фронт она ушла в октябре 1941 года совсем девчонкой, с первого курса Чимкентского учительского института, едва исполнилось 18 лет. Родители не стали отговаривать дочь, хотя уже проводили воевать трех старших сыновей. Аня окончила курсы радиотелеграфистов, и ее прикомандировали к 63-му отдельному полку связи, который после боев под Уманью переименовали во второй отдельный гвардейский Уманский полк связи. Уже в первый месяц службы девушка получила благодарность от командующего армией за обеспечение связи во время Воронежско-Костромской операции, позволившей разгромить противника на подступах к Сталинграду.

В октябре 1942 года связистку Лысенко представили к медали «За отвагу», которую на фронте приравнивали к ордену. Позже на ее гимнастерке появились ордена Красной Звезды и Отечественной войны II степени. Гвардейский Уманский полк связи участвовал в освобождении Украины, Румынии, Венгрии и Чехословакии.

Война для Анны Федоровны закончилась в 70 километрах от Праги, у городка Новое Место. После окончания войны вернулась домой и сразу же начала трудиться, сполна отдав себя педагогической, профсоюзной и партийной работе. Анна Шаля относилась к порученному делу ответственно и добросовестно, снискав уважение коллег и горожан за принципиальность, твердость характера и умение отстаивать свою позицию.

Заместитель акима области Уласбек Садибеков поздравил ветерана с праздником, поблагодарил за Победу и пожелал здоровья и долголетия, вручив роскошный букет цветов и подарки. Анна Шаля уже давно перешагнула 90-летний возрастной рубеж, но продолжает радовать свою большую семью желанием приносить пользу окружающим, жизнелюбием и стойкостью характера. К визиту гостей фронтовичка готовилась основательно, подчеркнув, что внимание и мужская забота в праздник для женщины важны в любом возрасте. 

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